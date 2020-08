Barcelona-Debüt in der SBK-WM – Tribünen bleiben leer

Wie in Jerez bleiben die Tribünen auch in Barcelona leer

Die in Spanien wieder ansteigenden Corona-Infektionen machen Großveranstaltungen mit Zuschauern unmöglich – ausgerechnet beim Debüt vom Circuit de Barcelona-Catalunya im Kalender der Superbike-WM.

Zeitweise keimte bei den Verantwortlichen in Barcelona die zarte Hoffnung, dass man beim Debüt im Kalender der seriennahen Motorradweltmeisterschaft am 18. - 20. September die Tore der Rennstrecke öffnen und Zuschauer auf den Tribünen erlauben kann.



Doch daraus wird nichts.

Angesichts steigender Neuinfektionen in Spanien und europaweit wurde entschieden, dass man dieses Risiko nicht eingehen wird.



«Es ist traurig, dass die erste Catalunya WorldSBK-Runde ohne Fans stattfinden wird», bedauerte Dorna-Manager Gregorio Lavilla. «In diesen unsicheren Zeiten müssen wir jedoch alle Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer, Mitarbeiter und natürlich der Fans zu gewährleisten. Wir hoffen, dass wir die Superbike-Fans bald wieder an der Rennstrecke begrüßen können.»

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021, Fans können sich den Eintrittspreis aber auch erstatten lassen.



Beim Meeting in Jerez am ersten August-Wochenende waren die Tribünen ebenfalls leer, anschließend in Portimão wurden 250 Zuschauer zugelassen.