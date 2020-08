Warten auf den Durchbruch: BMW verbreitet Optimismus

Mit der Pole-Position von Tom Sykes in Australien startete das BMW-Werksteam hervorragend in die Superbike-WM 2020, doch in den Rennen lief ständig etwas schief. Das soll sich in Aragon ändern.

Platz 7 von Tom Sykes im zweiten Rennen in Portimao markiert die Saisonbestleistung von BMW. Nicht eben berauschend, wenn man sich die Startplätze 1, 3 und 4 des Engländers vor Augen hält.

«Wir haben für die Rennen im MotorLand Aragón weitere neue Entwicklungen im Gepäck, unter anderem im Bereich Aerodynamik und Chassis, von denen wir uns den nächsten Schritt nach vorn versprechen», sagte Marc Bongers, BMW Motorsport Direktor, vor dem Doppel-Event an den kommenden beiden Wochenenden. «Wir wissen, in welchen Bereichen wir weiter hart arbeiten müssen, und das tun wir. Die Strecke in Aragón ist sehr anspruchsvoll und technisch. Zum einen werden die langen Geraden eine Herausforderung für uns. Zum anderen gibt es aber auch Kurvenpassagen, in denen wir das Fahrverhalten der RR zu unserem Vorteil nutzen können. Wir werden alles dafür tun, um die Lücke nach ganz vorne weiter zu schließen.»

«Die Temperaturen werden zweifellos sehr hoch sein», ergänzte BMW-Teamchef Shaun Muir. «Deshalb müssen wir die Sessions effizient nutzen und an unseren Simulationen mit den Rennreifen arbeiten. Wir hoffen, dass Eugene Laverty nach seinen DNFs in Portugal neu durchstartet und in Aragón vorne mitkämpft. Auf Tom Sykes’ Seite der Garage denken wird, dass wir auf die Portugal-Ergebnisse aufbauen können. Seine Resultate waren recht gut. Wir wissen, dass wir noch ein kleines Defizit haben, aber große Teile der Strecke in Aragón liegen unserem Bike sehr gut. Deshalb sind wir sehr optimistisch und hoffen, am Freitagmorgen gleich optimal ins Wochenende starten und darauf aufbauen zu können.»

Der restliche Kalender der Superbike-WM 2020:

28.8.–30.8. Aragón/Spanien

04.9.–06.9 Aragón/Spanien

18.9.–20.9. Barcelona/Spanien

2.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

16.10.–18.10. Estoril/Portugal