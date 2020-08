BMW-Ass Tom Sykes: «Habe dasselbe Problem wie Elvis»

Bei der Tour der BMW-Werkspiloten durch München stand Tom Sykes vor einem Roadster BMW 507, der ursprünglich Elvis Presley gehörte. Spontan bewies der Engländer seine Qualitäten als Entertainer.

Bei einem Besuch in München lernten die Superbike-Piloten Tom Sykes und Eugene Laverty viel über die Geschichte von BMW. Ein Highlight im Automuseum der BMW Classic Group ist der rote BMW 507 in rot, den Elvis Presley während seine Militärzeit in Deutschland als Gebrauchtwagen kaufte.



Sykes war begeistert und stimmte spontan stimmgewaltig den Presley-Song «my Baby left me» an.

Der Presley-BMW hat eine bewegte Vergangenheit. Der King of Rock'n Roll nahm ihn am Ende seines Armee-Dienstes mit in die USA, stieß ihn aber kurz darauf wieder ab. Ein Chrysler-Händler in New York verkaufte das Fahrzeug für 3.500 US-Dollar an Tommy Charles.



Charles war Radio-DJ und Hot-Rod-Hobbyfahrer und rüstete den BMW 507 mit einem Chevy-V8, Borg-Warner-Getriebe und einer Chevy-Hinterachse aus. Nach mehreren Besitzerwechseln fand der Roadster zurück nach Bayern, wo er wieder in den Originalzustand zurückversetzt wurde – nur der Original-Motor war nicht mehr vorhanden, weshalb weiterhin ein Chevrolet-Motor im 507 werkelt.

«Ausgeliefert wurde dieser 507 in weiß. Elvis ließ ihn in rot lackieren, weil seine weiblichen Fans ihm Nachrichten mit Lippenstift auf sein Auto schrieben und das machte ihn stinksauer», erklärte Ralph Huber von der BMW Classic Group die Superbike-Piloten.



«Ich habe genau dasselbe Probleme – ihr wisst was ich meine», konterte Sykes.