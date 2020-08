Honda: Aragón das erste Podium der neuen Fireblade?

Fünfte Plätze sind das bisherige Saisonhighlight der Honda-Piloten Álvaro Bautista und Leon Haslam in der Superbike-WM 2020. Für das Meeting in Aragón werden bessere Ergebnisse für möglich gehalten.

Für Honda ist das Superbike-Meeting in Aragón ein Heimrennen, denn das offizielle Team der Honda Racing Corporation ist in Barcelona ansässig und mit Álvaro Bautista sitzt ein schneller Spanier auf der neuen CBR1000RR-R.



Der 35-Jährige fuhr im zweiten Superbike-Lauf in Portimão als Fünfter sein bestes Saisonergebnis ein, sein Teamkollege Leon Haslam erreichte dieselbe Platzierung bereits beim Saisonauftakt in Australien. Der Engländer ist 2020 der einzige Fahrer, der bei jedem Rennen WM-Punkte erzielte, obwohl das völlig neue Motorrad noch mitten in der Entwicklung steckt.

Beim Aragón-Test glänzte Haslam am ersten Tag mit der zweitbesten Zeit, als Vierter an Tag 2 war der 37-Jährige bester Honda-Pilot. Entsprechend positiv ist die Stimmung für das anstehende Rennwochenende.



«Das wird wahrscheinlich unsere bisher beste Gelegenheit», sagt Haslam über die spanische Piste. «Wir haben dort bereits zweimal getestet und wissen, was erforderlich ist. Unsere Pace beim Test war ziemlich gut, obwohl wir bei heißen Bedingungen noch an Details arbeiten müssen. Aber ich würde sagen, es ist eine unserer besten Chancen, um die Spitzenplätze zu kämpfen. Hoffentlich können wir uns mehr auf die Feinabstimmung konzentrieren, als große Dinge zu testen.»

Álvaro Bautista verzichtete auf den zweiten Testtag in Aragón, weil er das Testprogramm bereits am ersten Tag erledigte hatte. Auch der Superbike-Vizeweltmeister der vergangenen Saison sieht Licht am Ende des Tunnels.



«Die Ergebnisse werden kommen, wenn wir weiterhin Fortschritte machen. Dieses Bike fühlt sich immer mehr wie ‹mein› Motorrad an, deshalb freue ich mich auf die anstehenden Meetings», meint Bautista. «Wir haben beim letzten Test viele Daten gesammelt und haben einige Ideen für das bevorstehende Rennwochenende. Wir müssen mit ähnlich heißen Bedingungen wie in Jerez und Portimão rechnen, es wird also physisch sehr anstrengend. Aber wir müssen trotzdem bereit sein, hart zu arbeiten. Unser Ziel ist das Gefühl und die Performance mit der Honda zu verbessern.»