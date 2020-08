SBK-WM 2020 in Aragón: Nur Legende Max Biaggi fehlt

Schon seit 2011 ist die Superbike-WM regelmäßiger Gast im MotorLand Aragón; außer dem zweifachen Laufsieger Max Biaggi sind alle früheren Gewinner im aktuellen Teilnehmerfeld dabei. Wer die größten Chancen hat.

Das MotorLand Aragón wurde durch die MotoGP bekannt, doch die Superbike-WM fuhr zwischen 2011 und 2014 ein etwas anderes Layout als die Prototypen-Serie. Seit 2015 fahren die beiden wichtigsten Weltmeisterschaften die Variante mit 5077 Meter Streckenlänge. Hauptmerkmal der Piste im spanischen Hinterland ist die gewaltige Hauptgerade mit 1,7 km Länge.

Fanden die Meeting in früheren Jahren vor der größten Sommerhitze statt, kommt die seriennahe Weltmeisterschaft wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr im Spätsommer nach Aragón – das könnte sich auch auf die Kräfteverhältnisse auswirken.



Neben Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) muss man auf der Piste bei Alcaniz immer Chaz Davies auf der Rechnung haben. Der Ducati-Pilot gilt als Aragon-Spezialist und ist mit sieben Siegen der erfolgreichste Teilnehmer. Neben dem Waliser, der mit Ducati (5) und BMW (2) Rennen gewann, konnte nur Marco Melandri mit zwei Herstellern Laufsiege in Aragón feiern (Yamaha und BMW).

Vor einem Jahr feierte Álvaro Bautista mit Ducati einen fulminanten Dreifach-Erfolg in Aragón, mit der Honda zählt der Spanier aber nicht zum engsten Kreis der Favoriten. Beim Aragón-Test am 13./14. August meldeten dafür die Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark sowie Scott Redding (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) Siegambitionen an.



Erstaunlich: Obwohl das diesjährige Meeting bereits das zehnte Superbike-Rennwochenende in Aragón ist, sind bis auf Max Biaggi alle bisherigen Gewinner noch im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2020.