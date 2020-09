SBK-WM in Magny-Cours: Rückkehr zur Normalität

Nachdem in Barcelona der Zeitplan der Superbike-WM leicht modifiziert wurde, findet beim Meeting in Magny-Cours alles wieder zur normalen Uhrzeit statt. Auch Zuschauer kehren auf die Tribünen zurück.

Weil in der Superbike-WM 2020 wegen der Corona-Pandemie nur acht statt ursprünglich 13 Meetings stattfinden, fahren die beiden Supersport-Klassen seit Restart der seriennahen Weltmeisterschaft zwei Rennen aus. Die Supersport-600 wird 2020 deshalb 15 statt 13 Rennen austragen, die Supersport-300 wächst sogar von zehn auf 14 Rennen. Hinzu kommt das obligatorische Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.

So wächst der Zeitplan eines Rennwochenendes der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Magny-Cours ist ein traditioneller Schauplatz für Meetings der seriennahen Weltmeisterschaft. Nach dem Debüt im Jahr 1991 folgte zwar eine zwölfjährige Pause, seit 2003 ist die seriennahe Weltmeisterschaft aber ohne Unterbrechung auf der französischen Piste zu Gast.



Erstmalig sein Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Magny-Cours auch Zuschauer im vierstelligen Bereich erlaubt – 5000 Personen erhalten an jedem Veranstaltungstag die Möglichkeit, die Superbike-WM vor Ort live zu erleben.

Zeitplan der Superbike-WM 2020 in Magny-Cours