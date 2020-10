Abschied von Yamaha: Michael van der Mark wehmütig

Das Saisonfinale der Superbike-WM 2020 in Estoril ist auch das Ende der Zusammenarbeit von Yamaha und Michael van der Mark. Der Niederländer will gut in Erinnerung bleiben.

Seit 2017 tritt Michael van der Mark in der Superbike-WM für das Yamaha-Werksteam an. In Donington 2018 fuhr der 27-Jährige im ersten Lauf seinen ersten Sieg ein – und sorgte mit einem weiteren Triumph im zweiten Rennen auch für sein erstes Doppel.

Vor dem letzten Meeting der Superbike-WM 2020 in Estoril hat van der Mark in 109 Rennen für Yamaha vier Siege sowie elf zweite und zwölf dritte Platz eingefahren. Seine beste WM-Platzierung erreichte er als Dritter 2018 – und das würde der Supersport-Weltmeister von 2014 zum Abschied von Yamaha gerne noch einmal schaffen.



Aktuell als WM-Vierter hat der schnelle Mann aus der Käsestadt Gouda 19 Punkte Rückstand auf Chaz Davies (Ducati).



«Mein letztes Rennwochenende mit Yamaha und mit dem Crescent-Team – es wird sicher ein komisches Wochenende. Natürlich will ich deshalb die bestmöglichen Ergebnisse erreichen», kündigte van der Mark an. «Mein Ziel ist, immer vorne dabei zu sein und einige Punkte auf Chaz gut zu machen, um WM-Dritter zu werden. Das wäre ein großartiges Abschiedsgeschenk für alle bei Yamaha und im Team. Dafür werde ich alles geben!»

Übrigens: Yamaha ist für Estoril nicht komplett unvorbereitet. Testfahrer Niccolo Canepa bestritt auf der portugiesischen Piste Ende September das 12-Stunden-Rennen der Endurance-WM. Sicher wird der frühere WM-Pilot nützliche Informationen bereit stellen.



«Das Wochenende wird aufregend. Ich freue mich auf Estoril, weil es eine komplett neue Strecke für mich ist», grübelt der Yamaha-Pilot. «Das Layout sieht interessant aus – und ich denke, unsere R1 wird dort gut funktionieren.»



Für kommende Saison unterschrieb van der Mark an der Seite von Tom Sykes im BMW-Werksteam.