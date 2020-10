SBK-Finale in Estoril: Zeitverschiebung beachten!

Am kommenden Wochenende findet in Estoril das Saisonfinale der Superbike-WM 2020 statt. Weil Portugal in der Westeuropäischen Zeitzone liegt, weichen die Anfangszeiten hierzulande vom Standard ab.

Erst zum dritten Mal in ihrer Geschichte veranstaltet die seriennahe Weltmeisterschaft vom 16. bis 18. Oktober ein Meeting in Estoril. Zuvor war die portugiesische Rennstrecke 1988 und 1993 Austragungsort der Superbike-WM.



So wie beim Meeting in Portimão im August ist auch am kommenden Wochenende eine Zeitverschiebung zu berücksichtigen. Alles findet eine Stunde später statt.

Ansonsten entspricht das Programm dem mittlerweile gewohnten Standard. Wegen der Corona-Pandemie werden in den beiden Supersport-Klassen seit Jerez zwei Rennen ausgetragen. Somit erlebten wir in Estoril in der Supersport-600 die Saisonrennen 12/13 und in der Supersport-300 die Rennen 11/12 – hinzu kommt das obligatorische Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.

So wächst der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.