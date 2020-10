Überraschung: Starker Brasilianer mit vierter Honda

Nach der Trennung von Althea und Moriwaki reduzierte sich das Honda-Aufgebot in der Superbike-WM 2020 um ein Motorrad. Beim Saisonfinale in Estoril stockt MIE Honda wieder um eine Triple-R auf.

Ende August zog sich Althea-Boss Genesio Bevilacqua aus der Kooperation mit der Japanerin Midori Moriwaki zurück. Weil der Keramik-Unternehmer Lorenzo Gabellini als zweiten Pilot einbrachte, trat MIE Honda in Aragon/2, Barcelona und Magny-Cours nur mit Takumi Takahashi an.

Wenige Tage vor dem letzten Saisonmeeting der Superbike-WM 2020 in Estoril die Überraschung: MIE Honda wird eine zweite Honda CBR1000RR-R einsetzen. Als Pilot ist Eric Granado vorgesehen.



Übrigens: Die drei Buchstaben MIE stehen für «Midori International Engineering».



Da der Brasilianer in der Teilnehmerliste vom 8. Oktober nicht geführt ist, wurde wohl auch Superbike-Promoter Dorna von MIE Honda überrascht.

Granado gewann 2017 die Moto2-EM. Auf einer Kalex trimphierte er unter anderem beide Rennen in Estoril. Der 24-Jährige dürfte somit über die jüngsten Erfahrung aller SBK-Teilnehmer auf der portugiesischen Piste verfügen. Die Superbike-Brazil 2020 führt Granado nach drei Meetings mit der alten Honda an; in der MotoE gewann er das erste Saisonrennen in Jerez.



«Ich möchte Honda Brazil dafür danken, dass ich als einer der wenigen Fahrer aus meinem Land an der Superbike-WM teilnehmen kann. Es wird auch mein erster Kontakt mit der neuen CBR 000RR-R SP sein und ich freue mich sehr darüber», sagte Granado. «Ich bin bereits in Estoril gefahren, was mitr helfen wird. Ich habe zwar zwei Rennen der Moto2-EM dort gewonnen, aber die Konkurrenz ist sehr stark und ich habe keine Erwartungen an meine Ergebnisse. Ich bin ein Rookie, der sich anpassen muss und zudem ein neues Bike fährt. Das ist eine weitere große Herausforderung für meine Karriere.»

Granado ist erst der dritte Brasilianer, der ein Meeting der Superbike-WM bestreitet. Zuletzt war es Alex Barros (49), der 2006 mit Klaffi Honda an der seriennahen Weltmeister teilnahm.