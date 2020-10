Estoril FP1: Redding wirft Fehdehandschuh – Folger 7.

Nach 26 Jahren Pause ist Estoril zurück im Kalender der Superbike-WM und an diesem Wochenende Ort des großen Showdowns. Im ersten freien Training hatte Scott Redding die Nase gegenüber Jonathan Rea vorne.

1988 und 1993 gastierte die Superbike-WM schon mal auf dem Circuito do Estoril, an der Atlantikküste westlich von Lissabon. Danach gab es 26 Jahre Pause, so viel Zeit lag noch nie zwischen zwei Events auf der gleichen Rennstrecke.



Zwei wichtige Kämpfe stehen uns bevor: Jene um Platz 1 und 3 in der Weltmeisterschaft.



Johnny Rea muss in den drei Rennen in Portugal lediglich drei Punkte sammeln, um zum sechsten Mal in Folge (!) Weltmeister zu werden. Und das auch nur, falls Scott Redding alle Rennen gewinnt. Wird Redding im ersten Lauf Zweiter, ist Rea unabhängig von seinen Ergebnissen Champion.



Auf den dritten Platz haben rechnerisch noch Chaz Davies (Ducati/222 Punkte), Michael van der Mark (Yamaha, 203), Alex Lowes (Kawasaki, 179), Toprak Razgatlioglu (Yamaha, 175) und Michael Rinaldi (Ducati, 166) Chancen.

MotoGP war zum letzten Mal 2012 in Estoril, damals siegte Casey Stoner (Honda) vor Jorge Lorenzo (Yamaha) und Dani Pedrosa (Honda). Nur deren Zeiten können auf dem 4,182 km langen Kurs als Referenz herhalten.



Den MotoGP-Pole-Rekord hält seit 2008 Lorenzo mit 1:35,715 min. Die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Spanier, 2012 in 1:36,909 min.

Nach der Hälfte der ersten 50-Minuten-Session führte Redding mit 1:37,448 min und lag damit über eine Sekunde vor dem Rest des Feldes. In Anbetracht dessen, dass kein Team vorher in Estoril getestet hat und lediglich Daten aus der Endurance-WM und Spanischen Meisterschaft vorlagen, eine sehr beachtliche Zeit.



15 min vor Ende steigerte sich Redding auf 1:37,373 min und zuletzt bis auf 1:37,181 min. Damit distanzierte der Engländer den erneut sehr starken Zweiten Garrett Gerloff (GRT Yamaha) um 0,438 sec. Ihm folgen die Yamaha-Kollegen Loris Baz, Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark.

WM-Leader Rea lag 10 min vor Ende mit 1,461 sec Rückstand auf Platz 9, steigerte sich dann aber auf Platz 6 (+0,651 sec).

Der Deutsche Meister Jonas Folger ist zum zweiten Mal nach Barcelona mit seinem Team Bonovo action by MGM Yamaha mit Wildcard dabei. In den ersten 25 Minuten lag Jonas immer in den Top-8, dann verbesserte er sich zwischenzeitlich auf Rang 4. Letztlich landete der Bayer auf dem starken 7. Platz, 1,030 sec hinter der Spitze.

Das BMW-Werksteam mit Tom Sykes und Eugene Laverty agierte das gesamte Training über unscheinbar, die Briten landeten nur auf den Plätzen 13 und 16.

Das Gleiche gilt für Honda: Alvaro Bautista und Leon Haslam wurden 11. und 12.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril FP1:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:37,181 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,438 sec

3. Loris Baz (F), Yamaha, +0,499

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,550

5. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,648

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,651

7. Jonas Folger (D), Yamaha, +1,030

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,317

9. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,357

10. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,382

11. Alvaro Bautista (E), Honda, +1,399

12. Leon Haslam (GB), Honda, +1,483

13. Tom Sykes (GB), BMW, +1,565

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,620

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,676

16. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,778

17. Matteo Ferrari (I), Ducati, +2,116

18. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,401

19. Takumi Takahashi, Honda, +3,176

20. Leandro Mercado (RA), Ducati, +3,342

21. Sheridan Morais (ZA), Kawasaki, +3,972

22. Eric Granado (BR), Honda, +4,267

23. Loris Cresson (F), Kawasaki, +6,461