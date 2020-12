Die Uhr tickt: Zwei WM-Klassen sind armselig bestückt

Am 17. Dezember endet die Einschreibefrist, bis zum 15. Januar erhalten die Teams der drei SBK-Weltmeisterschaften von Promoter Dorna die finalen Zusagen für 2021.

Bis zum 17. Dezember müssen die Teams der Superbike-, Supersport- und Supersport-300-Klasse ihre Unterlagen für die Vorabeinschreibung für die Weltmeisterschaft 2021 einreichen. Bis zum 7. Januar wird den Teams mitgeteilt, ob ihre Anfrage akzeptiert wurde. Anschließend müssen die akzeptieren Teams bis zum 15. Januar die pro Fahrer fällige Bankgarantie hinterlegen. Erst wenn dies geschehen ist, bestätigt die Dorna die Startplätze und die Gebühren für die Pirelli-Reifen sowie die Clinica Mobile werden fällig.



Anschließend veröffentlicht die spanische Agentur die provisorische Startliste für 2021 – nicht vor dem 16. Januar.

Am klarsten ist die Situation in der Superbike-WM. Offen ist, welche zwei Fahrer für MIE Honda starten und wer die Nummer 2 bei Outdo Pedercini Kawasaki wird.



Außerdem ist bislang nicht entschieden, ob Ten Kate Yamaha weitermacht – und falls ja, mit welchem Fahrer.



Dasselbe gilt für die beiden Ducati-Teams Motocorsa und Barni, die bislang nicht das vollständige Budget beisammen und noch keinen Fahrer verpflichtet haben.

In der Supersport-WM sind erst elf Fahrer bestätigt, darunter der WM-Dritte Philipp Öttl aus Bayern sowie der Schweizer Dominique Aegerter. Es soll auch 2021 zwei Rennen pro Event geben.



In der Supersport-300-Klasse wird das Feld auf eine Gruppe mit maximal 36 Fahrern reduziert, das Format mit zwei Rennen pro Wochenende wird beibehalten. So verschafft sich die Dorna Spielraum, um auch dann auf genügend Rennen zu kommen, sollten Events wegen behördlicher Bestimmungen aufgrund Covid-19 nicht stattfinden können.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Rabat? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Mercado?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Cortese? Baz? Rabat?



Fett = bestätigt

Teams & Fahrer Supersport-WM 2021:

Puccetti Kawasaki: Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)

Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb (GB)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)

Toth Yamaha: Peter Sebestyen (H), Richard Bodis (H)

Kallio Yamaha: Soomer?

Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA)

ParkinGO Yamaha: Manuel Gonzalez (E)

EAB Yamaha: Bo Bendsneyder (NL)

MS Yamaha: Verdoia? Hendra Pratama?

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Verdoia?

RGR Yamaha: Filippo Fuligni (I)

MV Agusta: ?

Teams & Fahrer Supersport-300-WM:

Scuderia Maranga Kawasaki: Indy Offer (GB), Inigo Iglesias (E)

Team 109 Kawasaki: ?

Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB), Harry Khouri (AUS), Dorren Loureiro (ZA)

Provec Kawasaki: Ana Carrasco (E)

Prodina Ircos Kawasaki: Tom Brianti (I)

MTM Kawasaki: Jeffrey Buis (NL)

Pedercini Kawasaki: Johann Gimbert (F)

Flembbo Kawasaki: Samuel Di Sora (F), Sylvain Markarian (F)

2R Racing Kawasaki: Marc Garcia (E)

Biblion Motoxracing Yamaha: Bahattin Sofuoglu (TR)

WRP Wepol Yamaha: Petr Svboda (CZ)