Jonas Folgers BMW-Premiere: Alle müssen sich gedulden

BMW hat auf die Wintertests in Jerez und Aragon verzichtet und bereitet sich in der Werkstatt intensiv auf die Superbike-WM 2021 vor. Jonas Folger sitzt voraussichtlich im Februar zum ersten Mal auf der M1000RR.

Am 19. Oktober erlebten wir in Estoril das Roll-out der neuen BMW M1000RR – oder zumindest einiger Elemente von ihr, wie etwa die neue Verkleidung. Damals hatte auch der von Yamaha kommende Michael van der Mark in seinem neuen Team Premiere.



Auf die weiteren Wintertests in Jerez Mitte November sowie im MotorLand Aragon in dieser Woche verzichtete das BMW-Werksteam. Teamchef Shaun Muir und BMW Motorsport Direktor Marc Bongers sahen wenig Sinn in diesen Tests, denn die Saison 2021 wird nicht wie normal Ende Februar in Australien beginnen, sondern erst im April in Spanien.

«Wir haben viele Verbesserungen an der M1000RR und wollen uns bestmöglich vorbereiten», sagte Muir. «Es würde nichts bringen, jetzt etwas zu überstürzen. 2020 hatten wir viele kleine Probleme, wir müssen uns diese sehr genau ansehen und 2021 mit einem weißen Blatt Papier beginnen. Das neue Motorrad ist ein deutlicher Schritt nach vorne, einige Teile müssen wir aber noch vorbereiten. Uns kommt der späte Saisonstart entgegen.»

Am Freitag wurden offiziell die beiden Satelliten-Teams Bonovo Action mit Jonas Folger sowie RC Squadra Corse mit Eugene Laverty vorgestellt. Wann sie ihr Roll-out mit der neuen M1000RR haben werden, steht noch nicht fest.



«Wir haben den Testplan noch nicht bekommen», erzählte Bonovo-Action-Teamchef Michael Galinski SPEEDWEEK.com. «Angedacht ist Februar. Ich weiß auch nicht, ob das von irgendwelchen Teilen abhängig ist, weil die bei BMW im Hintergrund wirklich viel arbeiten. Nach dem Test in Estoril haben Sykes und van der Mark ihre Aussagen gemacht, die wissen, woran sie arbeiten müssen und sind massiv dran.»

Galinski hat zur Kenntnis genommen, dass BMW nicht nur von einigen Fans, sondern auch von den Gegnern kritisiert wurde, dass sie auf die November-Tests verzichteten. «Warum hätten sie mit dem alten Material testen gehen sollen, wenn das neue in der Mache ist», fragte der langjährige Rennfahrer. «Das schwächt dich nur. Wenn die WM im April anfängt, dann brauchst du nicht im November testen gehen. Die Hausaufgaben werden jetzt gemacht, vor der Saison sind zehn Testtage geplant.»



Teams und Fahrer für die Superbike-WM 2021:



Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Rabat? Mercado?



BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate Yamaha?: Baz?



Ponsson Yamaha: Christophe Ponsson (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Mercado?



Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)



Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)



Motocorsa Ducati: Bassani?



Brixx Ducati: Barrier?



Barni Ducati: Cortese? Baz? Rabat?



Fett = bestätigt