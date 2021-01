Tag der Entscheidung: Was macht das Pedercini-Team?

Zwischen zwei und vier Fahrern ist für das Team Outdo Kawasaki TPR in der SBK-Saison 2021 alles möglich. Es hängt davon ab, ob die nötigen Zusagen der Sponsoren kommen.

Zu Weihnachten 2019 musste Lucio Pedercini sein Kawasaki-Team komplett neu aufstellen, weil der damalige Hauptsponsor absprang und sich alle von ihm ausgeheckten Pläne nicht verwirklichen ließen.



Statt mit jeweils zwei Fahrern in den Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300 trat das Pedercini-Team lediglich mit Sandro Cortese in der höchsten Kategorie an.



Für 2021 sind bislang zwei Piloten fix: Rookie Loris Cresson in der Superbike-WM und Nachwuchsfahrer Johann Gimbert in der 300er-Klasse.

Ob es mehr Fahrer werden, hängt von einem möglichen neuen Hauptsponsor ab. «Wir haben für den 20. Januar eine Deadline vereinbart», erzählte der Teamchef SPEEDWEEK.com. «Irgendwann muss ich wissen, woran ich bin. Ich rede von einem großen Sponsor, der das gesamte Branding haben möchte. Um die Box, Bikes, Trucks und alles vorzubereiten, braucht es Zeit.»



Es geht um einen Drei-Jahres-Vertrag für 2021, 2022 und 2023. Angesichts eines so umfangreichen Engagements ist davon auszugehen, dass Pedercini seine Deadline auch noch einige Tage hinauszögern würde, falls es heute keine finale Aussage gibt.

Batteriehersteller Outdo aus China bleibt dem rührigen Team aus Norditalien treu, «sie erwarten unser Angebot», so Pedercini. «Ich weiß momentan aber nicht, wie viele Motorräder ich einsetzen werde. Ich hätte gerne ein zweites Superbike. Und wenn der andere Sponsor zusagt, dann wird es auch noch eine Maschine in der Supersport-WM geben. Dann wären es gesamt vier Bikes, die ich Outdo anbieten könnte. Ich bin mit quasi allen verfügbaren Superbike-Fahrern in Kontakt, sollte das zweite Motorrad zustande kommen. Ich kann aber nichts versprechen, weil ich nicht weiß, ob der Sponsor unterschreibt. Dabei geht es auch nicht nur um den Fahrer, sondern auch um die Mechaniker. Mit Covid-19 ist alles sehr kompliziert, viele Firmen verzichten derzeit darauf Geld auszugeben. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll – die Lage ist sehr schlecht.»

Dass das Pedercini-Team mit Cresson diese Woche bei den Tests in Jerez weilt, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn in vielen Ländern gibt es Verzögerungen bei den PCR-Tests, ohne negativen Befund lässt Spanien derzeit aber niemanden auf dem Luftweg einreisen.



«In meinem Zuhause in Italien ist es schwierig mit den Tests», erzählte Pedercini. «Deshalb entschied ich mich, mit dem Auto nach Jerez zu fahren, das waren über 2000 Kilometer. Sonntagmorgen fuhr ich mit vier Teammitgliedern im Auto los, Montagabend waren wir in Jerez. Ich bin die ganze Strecke gefahren, dann hatten wir Abendessen und gingen ins Bett. Seit Dienstag sind wir an der Rennstrecke. Hätten wir es nicht so gemacht, wäre es mit dem PCR-Test ein Problem gewesen. Es gibt auch viel weniger Flüge von Italien nach Spanien als früher.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Baz? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt