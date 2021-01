Scott Redding (Ducati): «Hatte sowieso Jetlag» 21.01.2021 - 10:34 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Facebook/Scott Redding Live Updates Scott Redding machte sich einen ruhigen Tag

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche findet in Jerez der erste Superbike-Test im Jahr 2021 statt. Dass er am Mittwoch seine Ducati Panigale V4R wegen Regen nicht fahren konnte, störte Werkspilot Scott Redding kaum.