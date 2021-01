Rücktritt von Leon Camier: Jetzt Honda-Teammanager!

Paukenschlag zum Wochenstart: Der langjährige Rennfahrer Leon Camier beendet seine Karriere und wird Manager des Honda-Werksteams in der Superbike-WM. «Das ist eine Riesenchance für mich», weiß der 34-Jährige.

Seit Juli 2018 ist Leon Camier quasi dauerverletzt. Damals brach er sich bei Testfahrten in Suzuka mehrere Halswirbel, im März 2019 stürzte er beim zweiten Event in Thailand, als Thitipong Warokorn vor ihm crashte und er nicht ausweichen konnte. Dabei war beinahe sein rechter Schienbeinkopf gebrochen und das Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Zwei Monate später hatte Camier in Imola ein Déjà-vu: «Cortese hatte direkt vor mir einen Highsider, ich konnte nirgends hin ausweichen und erwischte sein Bike.»



Der Engländer zog sich schlimme Bänderverletzungen in der rechten Schulter zu, die ihn bis heute behindern.

Ende September 2019 wagte er in Magny-Cours das Comeback, im November 2019 stürzte er beim Roll-out für sein damaliges neues Team Barni Ducati erneut. Seither hat Camier kein Rennen mehr bestritten, er musste auf die gesamte Saison 2020 verzichten.



Die letzten Monate dämmerte ihm: Die Kraft in seiner Schulter ist nicht ausreichend, um weiter Rennen zu fahren.

«Die Ärzte sind immer noch zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen kann», sagte Camier Mitte Dezember. «Sie glauben, dass es klappen wird. Wenn es irgendwie geht, würde ich gerne weiter Rennen fahren. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es so.»



Schon damals war ihm klar, dass er für 2021 keinen WM-Platz finden würde. Während Camier grübelte, ob er seine Karriere in der Britischen Superbike-Meisterschaft fortsetzen soll, bekam er ein reizvolles Angebot von Honda: Als Nachfolger von Teammanager Jaume Colomb, der die Honda Racing Corporation verlassen hat.

Camier zögerte nicht lange und nahm an. «Während meiner Karriere fuhr ich mehrere Saisons für Honda», erzählte der 34-Jährige. «Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich zurück bei dieser Firma bin. Das ist geschäftlich wie persönlich eine Riesenchance für mich. Ich danke Honda für das Vertrauen – das Projekt in der Superbike-WM ist sehr wichtig und die neue CBR1000RR-R Fireblade schaut großartig aus. Ich bin bereit zu schuften, um unsere Ziele zu erreichen. So habe ich es als Rennfahrer gehandhabt und werde das als Teammanager fortsetzen. Nach vielen Jahren in der Superbike-WM kenne ich die Meisterschaft und die Herausforderungen sehr gut, auch wenn die aktuelle Situation die Probleme verschärft. An der Seite von zwei sehr starken Fahrern wie Alvaro Bautista und Leon Haslam sowie einer so professionellen Gruppe von Leuten vom Team HRC und den HRC-Ingenieuren zu arbeiten, stimmt mich zuversichtlich, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen und um Spitzenresultate kämpfen können.»

Diese Woche Mittwoch und Donnerstag testet das Honda-Werksteam zusammen mit Kawasaki und Ducati in Jerez, außerdem sind einige Privatiers dabei. «Das ist meine erste Möglichkeit, um mit dem Team zu arbeiten», hielt Camier fest. Ich freue mich darauf, dieses aufregende Abenteuer zu beginnen.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani? Cavalieri?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

Datum offen Phillip Island/Australien**

Datum/Ort offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300