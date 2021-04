Yamaha will sicher gehen: Noch ein Test in Aragón

Zum zweiten Mal innerhalb zehn Tagen testet Yamaha mit seinen drei Superbike-Teams im MotorLand Aragón. Rennchef Andrea Dosoli erklärt, warum ein weiterer Test auf der spanischen Piste wichtig ist.

Yamaha startete Mitte März in Misano mit den letzten Vorbereitungen auf der Rennstrecke für die Superbike-WM 2021. Weiter ging es beim offiziellen Superbike-Test in Barcelona und zu Beginn dieser Woche in Aragón, bei dem Aushängeschild Toprak Razgatlioglu wegen eines positiven PCR-Tests auf die Lungenkrankheit SARS-CoV-2.

Bereits, um am 22./23. Mai den Saisonauftakt in Aragón zu bestreiten, fühlt sich Yamaha noch nicht und wird deshalb am Mittwoch und Donnerstag einen weiteren Test auf der spanischen Rennstrecke durchführen.



«Der letzte Test war für uns wichtig, weil wir letztes Jahr in Aragón zu kämpfen hatten. Was wir letzte Woche gelernt haben, wird uns sicher am Rennwochenende helfen»,sagte Yamaha Rennchef Andrea Dosoli. «Diese beiden Tage waren aber etwas kühler, als wir es beim nächsten Test und beim Saisonauftakt erwarten. Was wir also an diesen beiden Tagen gelernt haben, wollen wir bestätigen, wenn die Temperaturen etwas höher sind. Die Entwicklung über den Winter hat klar gezeigt, wo wir uns verbessert haben. Jetzt haben wir Zeit, das Paket für den nächsten Test und das erste Saisonrennen weiterzuentwickeln.»

Neben dem Pata Yamaha-Werksteam mit Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli werden auch die Kundenteams GRT (Garrett Gerloff, Kohta Nozane) und Alstare (Chris Ponsson) beim Test dabei sein.