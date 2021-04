Aragon-Test: Scott Redding knackt Reas Pole-Rekord

Ducati-Werksfahrer Scott Redding sorgte während des zweitägigen Superbike-Tests im MotorLand Aragon für die Bestzeit. Der Engländer zeigte erst in der letzten Stunde, zu welchen Rundenzeiten er fähig ist.

Den ersten der beiden Testtage in Aragon hat Chaz Davies (Go Eleven Ducati) am Montag in 1:49,878 min als Schnellster abgeschlossen.



In der dritten von vier Sessions am Dienstagmorgen verbesserte Ducati-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi die Bestmarke auf 1:49,563 min, so ging es in die Mittagspause.



Am Dienstagnachmittag lag die Asphalttemperatur um zirka drei Grad Celsius höher als am Montag, Rinaldi hatte sich bis um 17 Uhr um 0,003 sec auf 1:49,560 min gesteigert. Zu diesem Zeitpunkt lag der Italiener 0,047 sec vor Davies und 0,714 sec vor dem Dritten Garrett Gerloff (GRT Yamaha), die ihre bis dahin schnellste Runde beide vor der Mittagspause gefahren waren.



In der letzten Stunde konnten sich die meisten Piloten mit einem Qualifyer oder dem weichen SCX-Reifen von Pirelli noch einmal steigern. Scott Redding war in zwei Tagen nie schneller als 1:49,947 min gefahren, mit dem Qualifyer gelang dem Vizeweltmeister 1:48,780 min! Mit dieser Zeit ist er 0,080 sec schneller, als es Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) bei seinem Pole-Rekord 2020 war. Und das, obwohl die Bedingungen mit 15 Grad Außentemperatur nicht ideal waren.



Yamaha-Testfahrer Niccolo Canepa fuhr nur am Montag statt des in Quarantäne befindlichen Werksfahrers Toprak Razgatlioglu und testete einige neue Teil für die R1. Dass er am Dienstag nicht fuhr, hatte nichts mit den Schmerzen in seinem Mitte Februar gebrochenen linken Bein zu tun, über die er am Montagabend klagte. Der Italiener war als Ersatz für Toprak immer nur für Montag vorgesehen.

Zeiten SBK-Test Aragon, 13. April 2021:

1. Scott Redding (Aruba.it Ducati), 1:48,780 min

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati), 1:49,205

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:49,439

4. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), 1:49,610

5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:50,209

6. Tito Rabat (Barni Ducati), 1:50,518

7. Axel Bassani (Motocorsa Ducati), 1:51,146

8. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,277

9. Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:52,269

Zeiten SBK-Test Aragon, 12. April 2021:

1. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), 1:49,878 min

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati), 1:49,947

3. Scott Redding (Aruba.it Ducati), 1:49,989

4. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,527

5. Tito Rabat (Barni Ducati), 1:50,740

6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,088

7. Axel Bassani (Motocorsa Ducati), 1:51,482

8. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,711

9. Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:53,348

10. Niccolo Canepa (Yamaha), 1:53,685