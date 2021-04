Carl Fogarty stellt seine Uhren-Kollektion vor

Für Fans von Superbike-Legende Carl Fogarty ein Muss: Wenn man dieselbe Uhr wie der vierfache Weltmeister tragen möchte, hat man nicht mehr viel Zeit.

Forzo ist eine im Juni 2020 gegründete neue Marke des Uhrenherstellers Geckota aus Großbritannien. Die Forzo-Uhren sind in vielfältiger Weise vom Motorsport inspiriert. Modelle huldigen legendären Marken oder auch Personen. Seit Ende Januar ist Carl Fogarty Botschafter für Forzo. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Superbike-Legende entstand eine Serie von hübschen Uhren, die Ende März vorgestellt wurden.

Die limitierte Kollektion ist laut Forzo nur 30 Tage im Angebot. Somit ist Werterhalt bzw. -steigerung durchaus wahrscheinlich. Mit Preisen von 500 bis 700 Britischen Pfund sind die Foggy-Uhren durchaus erschwinglich.

«Ich habe Uhren schon immer geliebt, es kam aber nie dazu, dass ich meine eigene von Grund auf entwerfen durfte, mit einer eigenen Gravur. Als ich von dem Forzo-Projekt hörte, wusste ich, dass es etwas für mich ist. Ich hatte einige klare Vorstellungen, wie eine Uhr aussieht, damit sie mir gefällt und ich habe versucht, diese Ideen in meiner Uhr zu verwirklichen», schwärmte Fogarty, der in seiner aktiven Karriere vier Titel in der Superbike-WM feierte.