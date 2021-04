Puccetti-Stars Mahias und Öttl: Siege ohne Punkte

Das Puccetti-Team nutzte den Saisonauftakt der italienischen Serie CIV in Mugello als Training für die Superbike- bzw. Supersport-WM 2021. Lucas Mahias und Philipp Öttl machten mit ihren Gegnern kurzen Prozess.

Gleich mehrere WM-Piloten nutzten mit ihren Teams das erste Saisonrennen der CIV in Mugello, um wieder in den Race-Modus zu kommen. Neben Superbike-Ass Lucas Mahias und den Supersport-Piloten Philipp Öttl und Can Öncü vom Puccetti Kawasaki-Team waren es unter anderem Michael Fabrizio (Kawasaki), Manuel Gonzalez (Yamaha) und Federico Fuligni (Yamaha). Der ebenfalls anwesende Nikki Tuuli (MV Agusta) fuhr nur die Trainings und Qualifyings.

In der Superbike-Kategorie gab Mahias sein Renndebüt mit dem 1000-ccm-Motorrad. Der Franzose fuhr dabei noch immer das 2020er-Modell der Kawasaki, gewann aber dennoch beide Rennen mit Leichtigkeit. Weil die ZX-10RR in WM-Spezifikation war, und den Motorrädern der Gegner somit überlegen, fuhr der 32-Jährige außerhalb der Konkurrenz und kam nicht in die Wertung.



«Am Samstag fuhr ich mein erstes Superbike-Rennen – ok, es war nicht die Weltmeisterschaft, aber das Niveau der CIV ist sehr hoch. Es hat Spaß gemacht und ich habe mich auf dem Bike sehr gut gefühlt», sagte Mahias. «Primäres Ziel war, meinen Fahrstil weiter an das Superbike anzupassen. Es war sehr nützlich und wichtig, dies im Rennen zu tun. Ich kannte Mugello noch nicht, aber die Strecke gefällt mir. In beiden Rennen habe ich mein Motorrad besser kennengelernt und mich verbessert. Jetzt kann ich es kaum erwarten, bis die Superbike-WM beginnt.»

Ähnlich lief es in der Supersport-Kategorie, in der Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl in beiden Rennen Schnellster war, aber ebenfalls nicht in die Wertung kam. Jeweils als Zweiter fuhr Fuligni über den Zielstrich, Öncü als Dritter – auch sie fuhren mit ihren WM-Maschinen und kamen nicht in die Wertung.



«Das Qualifying verlief sehr gut und ich habe das Racing genossen», meinte Öttl. «Es war ein großartiges Training, auch weil ich wieder das Adrenalin gespürt habe und das Team wieder mit dem Stress und dem Geist des Wettbewerbs gearbeitet hat. Dies wird für die erste Runde der Weltmeisterschaft sehr nützlich sein. Im ersten Rennen am Samstag habe ich einige Runden gebraucht, um das richtige Tempo zu finden, auch weil es einen starken und störenden Wind gab. Aber dann fand ich meinen Rhythmus und schaffte es, mich von meinen Gegnern zu lösen. Am Sonntag lief es noch besser. Ich denke, ich bin bereit für den Start der Weltmeisterschaft.»