Das erwarten die BMW-Fahrer von der Superbike-WM 2021

Mit den Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark sowie Eugene Laverty und Jonas Folger in den Satellitenteams verfügt BMW in der Superbike-WM 2021 über eine schlagkräftige Truppe.

Noch nie sahen wir in der Superbike-WM so viele BMW, die von Top-Fahrern pilotiert sind. Aushängeschild ist der Weltmeister von 2013, Tom Sykes, der bereits Poles und Podestplätze mit dem bayerischen Hersteller erreicht hat. Der Engländer ist seit der werksseitigen Rückkehr von BMW ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft im Jahr 2019 dabei. In seinem dritten Jahr will der 35-Jährige zeigen, was in ihm steckt.



«Ich möchte wieder Rennen gewinnen. Deshalb sind wir hier», stellte Sykes klar. «Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Die Pause war jetzt lang. Ich freue mich auch schon auf mein Heimspiel in Donington Park. Dort waren wir mit BMW schon recht erfolgreich. Dazu kommen ein paar neue Strecken, und es wird interessant, sie kennenzulernen. Insgesamt werden wir hart weiterarbeiten. Man spürt, dass wir in der Garage eine sehr gute Dynamik haben, und als gesamtes BMW Motorrad WorldSBK Team arbeiten wir immer wie eine Einheit sehr gut zusammen.

Neuer Teamkollege von Sykes ist Michael van der Mark. Obwohl der 28-Jährige den Umstieg von der Yamaha R1 auf die BMW M1000RR noch nicht vollends geschafft hat, fühlt sich der Niederländer ‹ready to race›.



«Es wird eine neue Herausforderung für mich mit dem BMW Motorrad WorldSBK Team und natürlich mit der neuen BMW M1000RR», sagte der Supersport-Weltmeister von 2014. «Die Tests sind gut gelaufen. Ich musste mich auf das Bike einstellen und mich an die Zusammenarbeit mit den Jungs gewöhnen, aber ich bin wirklich sehr zufrieden damit und habe das Gefühl, dass da eine Menge Potenzial drin steckt. Es ist immer schwierig, die letzten paar Zehntel zu finden, aber ich bin davon überzeugt, dass das Bike das Potenzial hat. Unser Ziel für die Saison lautet, so bald wie möglich um das Podium kämpfen zu können. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Bike dazu in der Lage ist, und das gilt auch für das Team. Es war ein langer Winter. Doch uns ist das entgegengekommen, da wir alles vorbereiten und alles testen konnten.»

Der Nordire Eugene Laverty stieg im neuen Team RC Squadra Corse als letzter BMW-Pilot in die Wintertest ein, kam aber sofort auf schnelle Zeiten und ist zuversichtlich für sein zweites Jahr mit einer BMW.



«Es ist mein zweites Jahr mit BMW, und mit der neuen BMW M1000RR machen wir einen großen Schritt nach vorn», ist 34-Jährige überzeugt. «Der Motor ist wesentlich stärker. Wir erwarten, ein Wörtchen mitreden zu können. Im vergangenen Jahr habe ich eine Poleposition eingefahren, aber jetzt möchte ich auch nach den Rennen Podiumsluft schnuppern. Das muss mein Ziel sein, und ich hoffe, wieder ein Lächeln in meinem Gesicht zu haben.»

Als Rookie darf man Jonas Folger vom deutschen Team Bonovo MGM eigentlich nicht bezeichnen. Der Bayer gewann unbesiegt die IDM Superbike 2020 und zeigte bei WM-Gaststarts eine starke Performance. In der MotoGP stand der 27-Jährige bereits auf dem Podest (Zweiten beim Sachsenring-GP 2017).



«Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der BMW Familie in der Superbike-WM zu sein», sagte Folger. «Mein Team aus der IDM und ich sind zusammen aufgestiegen und haben schon tolle Erfahrungen gesammelt. Ich freue mich auf die Saison. Wir haben auch einige neue Strecken im Kalender. Dazu gehört Most, ein Kurs, den ich sehr gern mag. Auch in Barcelona waren wir in der vergangenen Saison flott unterwegs. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.»