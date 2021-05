BMW-Boss Schramm: «Mit Jonas Folger ist zu rechnen»

Wenige Tage vor dem Start der Superbike-WM, stellt BMW sein Programm für die Saison 2021 vor. «Wir zünden in unserem Engagement mit einigen Neuerungen die nächste Stufe», so BMW-Chef Dr. Markus Schramm.

Wie alle anderen Teams vor ihnen, präsentierte sich BMW vor der am kommenden Wochenende in Aragonien beginnenden Superbike-WM rein digital.

«Nach dem ungewöhnlichen Jahr 2020 und der Winterpause können wir es kaum erwarten, in die Saison 2021 der FIM Superbike World Championship zu starten», verkündete Dr. Markus Schramm, Geschäftsführer von BMW Motorrad. «In diesem Jahr zünden wir in unserem WorldSBK-Engagement mit einigen Neuerungen die nächste Stufe. Da ist zum einen das Motorrad: unsere neue BMW M1000RR. Bereits das Serienmodell ist ganz auf die hohen Ansprüche im Motorsport ausgelegt, entwickelt in enger Zusammenarbeit unserer Serienentwicklung mit BMW Motorrad Motorsport. In das erste M-Modell von BMW Motorrad, basierend auf unserer BMW S1000RR, sind all unsere Erkenntnisse aus dem Rennsport eingeflossen. Beispiele dafür sind der in Richtung Rennsporttriebwerk modifizierte Vierzylinder-Motor mit BMW ShiftCam Technologie und die Winglets, die bei intensiven Testfahrten auf der Rennstrecke und im Windkanal der BMW Group entwickelt wurden. Wie eng die Zusammenarbeit zwischen Serie und Motorsportabteilung ist, zeigt auch die Tatsache, dass unsere Fahrer Tom Sykes, Eugene Laverty und Markus Reiterberger eng in die Testarbeit der Serienentwicklung eingebunden waren.»

«Ein weiteres Novum in der Saison 2021 ist, dass neben unserer Werksmannschaft, dem BMW Motorrad WorldSBK Team, zwei BMW-Satellitenteams antreten werden», so Schramm. «Ich heiße RC Squadra Corse und Bonovo MGM Racing herzlich willkommen in der BMW Familie! Sie werden eng mit unserem Werksteam zusammenarbeiten, für uns bringt das den Vorteil mit sich, noch mehr gesammeltes Feedback zu haben. Auch fahrerseitig sind wir für 2021 hervorragend aufgestellt. Im Werksteam setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tom Sykes fort, der von Anfang an Teil des Projekts ist. Sein neuer Teamkollege Michael van der Mark gehört ebenfalls zweifellos zu den besten Fahrern im Feld. Mit seinem Talent und seiner Erfahrung ist er eine Bereicherung für unser Projekt. Wir freuen uns auch, dass Eugene Laverty in der BMW-Familie bleibt und all sein Können und seine Expertise nun bei RC Squadra Corse einbringt. Ein besonderes Highlight ist, dass wir Jonas Folger an Bord begrüßen können: Er gehört ebenfalls zu den großen Namen im Rennsport und hat bereits unter Beweis gestellt, dass auch in der WorldSBK mit ihm zu rechnen ist.»

Kalender der Superbike-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien