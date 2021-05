Aragón, Lauf 1: Rea gewinnt, Applaus für BMW

Den ersten Sieg der Superbike-WM 2021 holte sich in Aragón Rekordweltmeister Jonathan Rea. Der Kawasaki-Pilot erreichte einen Meilenstein. BMW-Pilot Tom Sykes auf Platz 6. Bitterer Tag für Jonas Folger.

Wie vorhergesagt sind die Temperaturen am ersten Renntag der Superbike-WM 2021 deutlich kühler, als es am Freitag in den freien Training noch der Fall war. Bei 20 Grad Lufttemperatur und leichter Bewölkung waren die Voraussetzungen für ein spannendes Auftaktrennen ideal, denn in Aragón bietet der Asphalt bei höheren Temperaturen weniger Grip.



Aus der ersten Reihe starteten Jonathan Rea (Kawasaki), Scott Redding (Ducati) und Tom Sykes (BMW). Nachdem Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu die schnellste Runde gestrichen wurde (Startplatz 10), war GRT-Ass Garrett Gerloff der beste Yamaha-Pilot in der Startaufstellung. Die beste Honda von Leon Haslam ging aus der dritte Reihe von Startplatz 7 ins Rennen. Eine schwere Ausgangssituation hatte Jonas Folger (BMW) als 18.



Außer Rea und Redding setzten alle Piloten auf den SCX-Reifen, der von Pirelli für das Superpole-Race entwickelt wurde.

Das erste Rennen der neuen Saison war bis zur Halbzeit eine Machtdemostration von Kawasaki. Rea und sein Teamkollege Alex Lowes fuhren dem Feld schnell um mehrere Sekunden davon, bis Lowes mit Reifenverschleiß zu kämpfen hatte und langsamer wurde.



Stoisch fuhr der Rekordweltmeister weiter mit die schnellsten Runden und fuhr nach 18 Runden mit 3,9 sec Vorsprung seinen 100. Superbike-Sieg ein – ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher von dem Nordiren. Und mit seinem siebten Sieg in Aragón zog der 34-Jährige mit Davies gleich, der bisher mit sieben Siegen alleiniger Rekordhalter auf der spanischen Piste war.



Um Platz 2 entwickelte sich ein spannender Kampf zwischen Lowes, Razgatlioglu, Chaz Davies und Scott Redding, den der Kawasaki-Pilot um 43/1000 sec vor dem Yamaha-Star für sich entschied. Die beste Ducati brachte Scott Redding auf Platz 4 ins Ziel.

BMW-Ass Tom Sykes verlor mit der neuen M1000RR als Sechster überschaubare 6,8 sec auf den Sieger und weniger als 3 sec auf den letzten Podiumsplatz – ein ermutigendes Signal für die Superbike-WM 2021.



Als bester Honda-Pilot kreuzte Leon Haslam auf der achten Position die Ziellinie. In der letzten Runde lag sein Teamkollege Álvaro Bautista noch auf Platz 6, wenige Kurven vor dem Ziel stürzte der Spanier.

Für Tito Rabat, der nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten bei den letzten Tests einen Aufwärtstrend zeigte, war sein erstes SBK-Rennen früh beendet. Der ehemalige MotoGP-Pilot fiel in Runde 3 mit seiner Barni-Ducati aus.



Sein erstes Rennen als Stammpilot in der Superbike-WM hatte sich Jonas Folger sicher anders vorgestellt. Der 27-Jährige klagte bereits in den Trainings über Bremsprobleme und kam nicht über Platz 16 hinaus.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati