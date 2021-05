Aragon: Jonathan Rea mit Pole-Rekord, BMW auf Platz 3

Kawasaki-Star Jonathan Rea holte sich beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 in Aragon die erste Pole der neuen Saison. Die neue BMW M1000RR schaffte es mit Tom Sykes in die erste Reihe. Probleme bei Jonas Folger.

Seit 2019 findet die Superpole als traditionelles Qualifying statt, in dem alle gleichzeitig auf der Strecke sind, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Für die Superbike-WM 2021 wurde die Dauer der Superpole von 25 auf 15 Minuten gekürzt. Jeder Fahrer hat in der Superpole nur einen Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Wie üblich verwendeten die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den Pirelli SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.

Beim Saisonauftakt in Aragón fuhr Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu im dritten Training in 1:49.695 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Das ist nur wenige 1/1000 sec langsamer als der aktuelle Rundenrekord von Jonathan Rea (Kawasaki) aus dem vergangenen Jahr in 1:49,620 min. Der Rekordweltmeister hat 2020 auch den Pole-Rekord von 1:48,767 min aufgestellt.



Mit einer frühen Top-Zeit in 1:48,890 min schockte Alex Lowes die Konkurrenz. Der Kawasaki-Pilot führte nach fünf Minuten um 0,4 sec vor seinem Teamkollegen Jonathan Rea und Yamaha-Ass Garrett Gerloff.



Weil Axel Bassani (Ducati) stürzte, kamen alle Piloten an die Box, weil schnelle Rundenzeiten unter gelber Flagge ab dieser Saison grundsätzlich gestrichen werden.

Go Eleven Ducati-Pilot Chaz Davies eröffnete fünf Minuten vor dem Ende die finale Zeitenjagd, für eine neue Bestzeit sorgte aber Ducati-Werkspilot Scott Redding in 1:48,733 min. Dann presste Jonathan Rea in 1:48,458 min aus der Kawasaki und sicherte sich damit die erste Pole der Saison – trotz kastrierter Drehzahl!



Hinter den WM-Favoriten Rea und Redding stellte Superpole-Spezialist Tom Sykes die neue BMW M1000RR in die erste Startreihe. Ohne weitere Verbesserung folgt Lowes auf Startplatz 4, Davies und Gerloff komplettieren die zweite Reihe.



Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu wurde die beste Rundenzeit gestrichen. Für den 24-Jährigen ging es damit von Startplatz 6 auf Platz 10 zurück.



Bester Honda-Pilot wurde Leon Haslam auf Platz 7, unmittelbar dahinter folgt sein Teamkollege Álvaro Bautista.



Für Jonas Folger lief die Superpole bescheiden. Der Bonovo MGM-Pilot kam mit 2,170 sec Rückstand nur auf Platz 18.