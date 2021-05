Aragon FP3: Razgatlioglu 0,001 sec vor Scott Redding!

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sorgte im dritten freien Training der Superbike-WM in Aragon für die bislang schnellste Runde des Wochenendes. Tom Sykes brachte die beste BMW auf Platz 8, Jonas Folger wurde 15.

Für die schnellste Zeit am Freitag hatte Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu in 1:49,952 min im ersten freien Training am Vormittag gesorgt. Am Nachmittag waren die Asphalttemperaturen mit 48 Grad Celsius deutlich höher, kein Fahrer aus den Top-4 konnte seine Zeit verbessern.

FP3 am Samstagmorgen um 9 Uhr fand bei bewölktem Himmel statt, die Asphalttemperatur betrug nur 21 Grad. In der 30-minütigen Session dauerte es trotzdem bis 2 Minuten vor Ende, dann hatte Kawasaki-Ass Alex Lowes die Freitag-Bestzeit mit 1:49,866 min knapp unterboten. Razgatlioglu konterte eine Runde später mit 1:49,695 min und blieb mit dieser Zeit bis zur karierten Flagge vorne. Der Türke war damit eine Tausendstelsekunde schneller als Scott Redding (Aruba Ducati) auf Platz 2! Dritter wurde Lowes und Vierter Weltmeister Johnny Rea.

Alvaro Bautista brachte die beste Honda auf Platz 5; Tom Sykes war mit Abstand schnellster BMW-Fahrer und landete mit 0,686 sec Rückstand auf Platz 8.



Jonas Folger (+1,395 sec) aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW konnte sich gegenüber Freitag um 0,195 sec steigern und wurde 15.

BMW-Werksfahrer Michael van der Mark verpasste beinahe das gesamte FP3, weil sein Team die M1000RR nicht zum Laufen brachte. In den letzten zwei Minuten brachte er eine fliegende Runde zustande und kam auf Platz 14. Am Freitag hatte der Niederländer in seiner dritten Runde in FP2 einen harmlosen Ausrutscher, in dessen Anschluss sich die BMW im Kiesbett aber mehrfach überschlug und auf den Airfences landete. Van der Mark verpasste daraufhin den Rest der Session.

Ab 11.10 Uhr werden in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag (Start 14 Uhr) und das Sprintrennen am Sonntagvormittag (Start 11 Uhr) ausgefahren. Die Startplätze für das zweite Hauptrennen am Sonntag (Start 14 Uhr) orientieren sich in den ersten drei Startreihen am Ergebnis des Sprintrennens.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, kombiniert FP1/FP2/FP3 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:49,695 min 2. Scott Redding Ducati 1:49,696 3. Alex Lowes Kawasaki 1:49,866 4. Jonathan Rea Kawasaki 1:50,050 5. Alvaro Bautista Honda 1:50,085 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:50,223 7. Chaz Davies Ducati 1:50,260 8. Tom Sykes BMW 1:50,381 9. Andrea Locatelli Yamaha 1:50,467 10. Michael Rinaldi Ducati 1:50,668 11. Tito Rabat Ducati 1:50,874 12. Leon Haslam Honda 1:50,907 13. Lucas Mahias Kawasaki 1:50,943 14. Michael Vd Mark BMW 1:50,966 15. Jonas Folger BMW 1:51,090 16. Eugene Laverty BMW 1:51,194 17. Axel Bassani Ducati 1:51,231 18. Kohta Nozane Yamaha 1:51,376 19. Isaac Vinales Kawasaki 1:51,880 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:51,952 21. Leandro Mercado Honda 1:53,384 22. Samuele Cavalieri Kawasaki 1:54,630 23. Loris Cresson Kawasaki 1:55,447