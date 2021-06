BMW-Stars einig: Starke Ergebnisse in Misano möglich

Die BMW-Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark sind sich einig. Das bevorstehende Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano kann mit der neuen M1000RR ein Highlight werden.

BMW hat mit der neuen M1000RR einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, zudem hat sich die Verpflichtung von Michael van der Mark als Glücksgriff erwiesen. Der Niederländer ist nach zwei Meetings als WM-Siebter bester BMW-Pilot und spornt dadurch Top-Pilot Tom Sykes an. Der Engländer ist hinter seinem sechs Jahre jüngeren Teamkollegen Achter.

In Misano steht die nächste Bewährungsprobe für die neue BMW an. Die Rennstrecke an der Adria hat ein gänzlich anderes Layout als zuletzt Estoril und verfügt über einen sehr griffigen Asphalt. In den kurvenreichen Sektionen können van der Mark und Sykes die Stärken der M1000RR ausspielen, gleichzeitig ist die Gerade mit 510 Meter sehr kurz.



«Misano ist eine meiner Lieblingsstrecken, und es war schade, dass wir dort im vergangenen Jahr nicht fahren konnten. Ich liebe die Strecke, ich liebe das Layout, und ich freue mich darauf», hielt van der Mark fest. «Es ist im Vergleich zu Aragón und Estoril eine ganz andere Strecke, und ich denke, dass sie der BMW sehr gut liegen wird, vor allem so, wie das Bike jetzt funktioniert. Nach guten Ergebnissen in Aragón und Estoril geht es jetzt auf einen komplett anderen Kurs, und ich bin sicher, dass wir dort wirklich stark sein können.»

Bereits in Aragón fuhr van der Mark zwei Top-5-Ergebnisse ein, mit Prognosen für Misano hält sich der Supersport-Weltmeister von 2014 an seinem erst dritten Rennwochenende mit BMW zurück.



«Was meine Ziele für das Wochenende angeht, denke ich, dass es immer noch schwierig einzuschätzen ist, was wir uns erwarten können, doch wir sollten nah an den Top-5 dran sein», grübelt van der Mark. «Wir haben schon gute Resultate eingefahren, der Rückstand ist noch ein bisschen zu groß, aber in Misano können wir aufgrund des Streckencharakters wirklich stark sein.»

Dieser Meinung ist auch Tom Sykes, der 2019 die S1000RR im Superpole-Race spektakulär auf Platz 2 ins Ziel brachte und im zweiten Lauf auf Platz 3 liegend ausfiel.



«Ich freue mich natürlich riesig auf das Misano-Gastspiel. Es ist eine Strecke, die ich sehr mag. Die Rundenzeiten werden sicherlich eng beieinander liegen, da der Kurs recht eng und kurvig ist, und wir sollten sehr konkurrenzfähig sein», betonte auch der Superbike-Weltmeister von 2013. «Wir haben dort in der Vergangenheit mit der BMW S1000RR starke Ergebnisse eingefahren, und hoffentlich können wir diese mit der neuen, überarbeiteten M-RR noch verbessern. Das ist ganz klar mein Ziel, und es wäre fantastisch. Wir sind dort auf das Podium gefahren, und an diesem Wochenende etwas Ähnliches zu erreichen wäre genau, was wir brauchen.»