Superbike-WM 2021 in Misano mit vier Rennserien 06.06.2021 - 11:19 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Die Sonne lacht nicht immer über Misano

Waren beim zweiten Saisonmeeting in Estoril nur Superbike- und Supersport-WM am Start, sind es in am 11.-13. Juni in Misano doppelt so viele Rennserien. Der Zeitplan ist eng getaktet.