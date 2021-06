Misano: Acht Wildcards, WM-Debüt der Chilenin Carreño

Beim Superbike-Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano ergänzen eine Fülle von Wildcard-Piloten das übliche Teilnehmerfeld. Als erste Südamerikanerin gibt die Chilenin Isis Carreño ihr WM-Debüt.

Im vergangenen Jahr erlebten wir in der seriennahen Weltmeisterschaft aus bekannten Gründen nur sehr wenige Gaststarter. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Meetings in Großbritannien und Italien, bei denen traditionell die meisten Wildcards beantragt werden.



Wenn die Superbike-WM 2021 Mitte Juni in Misano gastiert, gibt es einen regelrechten Boom von elf Wildcard-Piloten!

Auffällig ist der Eintrag in der Supersport-WM 300, wo mit Isis Carreño eine Frau das üppige Teilnehmerfeld ergänzt. Weibliche Piloten sind in der Nachwuchsserie keine Seltenheit mehr, Carreño ist jedoch gebürtige Chilenin. Eine Südamerikanerin gab es in den Superbike-Serien bisher noch nie!



Übrigens: Mit vollem Namen heißt die 21-Jährige Isis Joylin Dellanira Carreño Avila.



In Südamerika ist Carreño keine Unbekannte. Sie gewann mehrfach die der SSP-WM 300 entsprechende Super-Expert-Kategorie der National Speed Motorcycle Championship, die auf Rennstrecken in Chile und Argentinien stattfindet. Mit der Unterstützung verschiedener Sponsoren soll sich die selbstbewusste Carreño in Europa auf eine internationale Karriere vorbereiten.



In diesem Jahr bestreitet die Kawasaki-Pilotin den Women's European Cup, an dem unter anderem die Spanierin Beatriz Neila teilnimmt, die bereits seit vier Jahren regelmäßig in der Supersport-WM 300 zu sehen ist.

Die sieben weiteren Wildcards haben sich alle für die 600er Supersport-Kategorie eingeschrieben. Unter den bekannten Namen, die bereits in der Weltmeisterschaft fuhren, sind die Yamaha-Piloten Massimo Roccoli und Filippo Fuligni (Yamaha) sowie David Stirpe, der für eine zusätzliche MV Agusta F3 in der Startaufstellung sorgt.



Beachten ist auch der erst 17-Jährige Roberto Mercandelli (Yamaha), der in der italienischen SSP-Meisterschaft 2021 bereits ein Rennen gewann und Gesamtdritter ist. Die Serie wird von Roccoli angeführt.



Armando Pontone und Matteo Patacca rollen weitere Yamaha R6 an den Start, Luca Ottaviani tritt mit einer Kawasaki ZX-6R an.