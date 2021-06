Garrett Gerloff: 2,7 sec fehlen zur MotoGP-Spitze

Superbike-WM-Pilot Garrett Gerloff fährt in Assen für den verletzten Franco Morbidelli MotoGP im Team Petronas Yamaha. Sein erster Tag wurde von einem heftigen Sturz überschattet.

Der Texaner Garrett Gerloff darf bei der Dutch-TT in Assen/NL beim malaysischen Petronas-Yamaha-Team für den verletzten Franco Morbidelli einspringen, der am linken Knie operiert wurde. Gerloff verlor im FP1 nach einem heftigen Crash rund 2,8 sec und blieb den ganzen Tag an letzter Position.

Gerloff fährt 2021 im zweiten Jahr hauptberuflich für das Team GRT Yamaha in der Superbike-WM und hat dort identisches Material wie Razgatlioglu und Locatelli im Pata-Werksteam. Er liegt momentan mit 59 Punkten auf dem sechsten WM-Rang.

Der 25-Jährige ist nie zuvor in Assen gefahren. Er schaffte im FP1 eine Zeit von 1:35,961 min. Der Amerikaner steigerte sich dann im FP2 immerhin auf 1:35,744 min. Damit lag er im zweiten Training auf Platz 21; in der Gesamtwertung reichte es aber nur für Platz 22.

«Endlich konnte ich im FP1 mal eine trockene MotoGP-Session absolvieren», stellte Garrett fest, der in Valencia 2020 am Freitag für Rossi eingesprungen war, der aber dann für Samstag ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen konnte und wieder selbst auf die M1 stieg. «Das Motorrad fühlt sich im Trockenen ziemlich anders an. Ich kannte aus Valencia nur die gemischten Verhältnisse.»

«Hier in Assen mit den schnellen Kurven», ergänzte der Yamaha-Pilot, «ist es ein bisschen schwierig, sich an das steife und aggressive MotoGP-Motorrad zu gewöhnen. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich muss einfach weitere Runden drehen und eine bessere Rennpace finden. Ich pushe noch nicht zu 100 Prozent, denn ich muss erst meinen Weg finden und mich an die M1-Yamaha gewöhnen.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

