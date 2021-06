Navarra: Jonathan Rea widerspricht Razgatlioglu

Was macht in Navarra den Unterschied: Fahrer oder Motorrad?

Die Meinung der Superbike-WM-Piloten über den Circuito de Navarra waren einhellig. Was die Kräfteverhältnisse angeht, sind sich Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) jedoch nicht einig.

Wenn die Superbike-WM am 20.-22. August zum ersten Mal ein Meeting auf dem Circuito de Navarra veranstaltet, haben die meisten Teams und Piloten im Rahmen von Tests einen Eindruck von der 3,9 km langen Rennstrecke erhalten. Ducati war mit seinen Teams im Mai für einen Test zur Piste im Norden Spaniens gereist, am Montag und Dienstag dieser Woche folgten BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha.



Die Meinung der Piloten über Navarra ist identisch: Ein interessantes Layout mit einer respekteinflößenden ersten Kurve, vielen langsamen Kurven mit zum Teil harten Bremszonen zeichnen die 2010 erbaute Piste aus. Durch die Bank kritisierten die Superbike-Stars den schlechten Zustand der Strecke mit vielen Bodenwellen.

Mit Toprak Razgatlioglu, Garrett Gerloff und Andrea Locatelli platzierten sich nach zwei Testtagen auffällig viele Yamaha-Piloten in den Top-4, nur Jonathan Rea verhinderte mit seiner Kawasaki eine Dreifachführung der R1.



«Für Yamaha ist es eine gute Piste», hielt Aushängeschild Razgatlioglu fest. «Es gibt viele sehr langsame Kurven und die R1 ist bei Richtungswechseln sehr gut.»

Was die Kräfteverhältnisse betrifft, hat der Kawasaki-Star eine etwas andere Ansicht.



«Dieser Track ist einige Mischungen von allem. Einige superschnelle Kurven, aber auch einige sehr enge und kurvenreiche Abschnitte in den Sektoren zwei und drei. Ich denke Navarra ist mehr eine Fahrerstrecke, als das ein Hersteller hier einen Vorteil hat», sagte Rea bei WorldSBK. «Die Strecke ist sehr technisch und es ist unmöglich, ein perfektes Set-up zu finden – dafür hat die Piste zu viele verschiedene Bereiche. Wegen der Bodenwellen, der engen Kurven und so weiter. Ich erwarte, dass der Fahrer hier den Unterschied machen wird.»

Zeiten Navarra-Test: 21./22. Juni 2021