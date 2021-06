Yamaha: Garrett Gerloff bekommt zweite MotoGP-Chance

2020 durfte Garrett Gerloff am Freitag des Europa-GP statt Valentino Rossi die M1 fahren, in Assen ersetzt der Texaner am kommenden MotoGP-Wochenende den verletzten Franco Morbidelli bei Petronas Yamaha.

Die Verantwortlichen von Petronas Yamaha SRT haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Franco Morbidelli reagiert und Garrett Gerloff nachnominiert. Der US-Amerikaner wird am Freitag im niederländischen Assen zum zweiten Mal in ein MotoGP-Wochenende starten, 2020 hat er Valentino Rossi im Freitagstraining des Europa-GP in Valencia vertreten. Der Italiener hatte damals aufgrund eines fehlenden Corona-Testergebnisses aussetzen müssen.

Nun wird Gerloff erstmals ein komplettes GP-Wochenende absolvieren. Dazu sagt er: «Ich bin aufgeregt, weil sich mir so eine Gelegenheit bietet. Ich bin niemand, der vor einer Herausforderung davonläuft, also bin ich bereit, auf die Strecke zu gehen. Es wird ein neuer Kurs für mich sein, aber ich mag es, neue Strecken auszuprobieren. Assen sieht spaßig, schnell und flüssig aus und passt zu meinem Fahrstil. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich fühle mich gut und möchte mich bei Yamaha und dem Team bedanken, dass sie mich in Betracht gezogen haben.»

Gerloff belegt in der Superbike-WM derzeit für GRT Yamaha den sechsten Platz. In seiner Karriere holte er bereits zwei Titel in der US-Meisterschaft MotoAmerica, 2016 und 2017 in der Supersport-Klasse auf Yamaha.

Morbidelli hatte sich bei einem Trainingsunfall am linken Knie verletzt und muss vorerst pausieren.



Neben dem Texaner Gerloff hatte sich Yamaha auch bei Toprak Razgatlioglu erkundigt, ob er Interesse an einem Ausflug in die Königsklasse hätte. Der Türke lehnte ab, weil er sich auf die Superbike-WM konzentrieren möchte. Er ist momentan hinter Jonathan Rea (Kawasaki) Zweiter in der Tabelle.