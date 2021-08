MIE Honda in Most: Corona bremst Leandro Mercado aus 05.08.2021 - 10:55 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Leandro Mercado tritt nicht in Most an

Ein weiterer Stammpilot der Superbike-WM 2021 kann nicht am Meeting in Most teilnehmen. MIE Honda-Pilot Leandro Mercado wurde positiv auf das SARS-Cov2-Virus getestet.