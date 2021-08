BMW investiert in SBK-WM: Beeindruckende Hospitality

Aus der Formel 1 stammt die neue Hospitality von BMW für die Superbike-WM. Was alles in dem repräsentativen Bauwerk steckt zeigen die Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark.

Seit Assen ist die neue und in den bekannten M-Farben lackierte Hospitality von BMW im Einsatz – und sie ist ein Blickfang im Paddock der Superbike-WM 2021. Sie besteht aus zwei LKW-Aufliegern, die mit einem soliden Glasdach überbaut werden und so dazwischen weiteren geschützten Raum schaffen. Die Hospitality wurde von einem Formel-1-Team übernommen und in mehrmonatiger Arbeit an die neuen Bedürfnisse detailliert angepasst und ausgebaut. Herausgekommen ist ein repräsentativer Aufbau, mit Platz für über 100 Gäste täglich.

Der zweigeschossige Bau umfasst drei Essbereiche. Im 132 m2 großen Hauptdeck im Obergeschoss befinden sich bis zu 50 Sitzplätze sowie eine Lounge-Ecke. Auf zwei großen 70-Zoll-Bildschirmen lassen sich hier das Renngeschehen live verfolgen oder Esports-Aktivitäten durchführen. Neben dem Buffet gibt es in diesem Bereich eine Kaffee-Bar und eine Self-Service-Corner mit einer großen Getränkeauswahl. Die obere Ebene ist über einen Serviceaufzug mit der großen Küche im Erdgeschoss verbunden.

Das 72 m2 große Erdgeschoss bietet je nach Nutzung Sitzplätze für mindestens 25 Gäste und kann multifunktional als Showroom für Motorräder oder ein PKW-Fahrzeug genutzt werden. Zum Erscheinungsbild gehört eine 36 m2 große Sonnenterrasse mit 30 Plätzen, welche geschützt von zwei Auslegeschirmen zum Verweilen einlädt. In der modernen Gastronomieküche, die in einen der Trucks integriert ist, kann täglich für 100 Gäste gekocht werden. Das Angebot umfasst Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie ganztägig Snacks für Gäste und die BMW Teams.



«Ich bin wirklich stolz zu sehen, wie sich unser WorldSBK-Projekt entwickelt und wie es seit unserem Comeback weiter gewachsen ist», sagte BMW Motorrad-Boss Markus Schramm, der die Hospitality symbolisch eröffnete. «Und es ist großartig, dass unsere große BMW-Familie nun ihr neues gemeinsames Zuhause im Fahrerlager hat: unsere nagelneue BMW Hospitality. Ein besonderer Dank geht an Shaun Muir und das gesamte Team von SMR, die dies möglich gemacht haben.»

Wie SPEEDWEEK.com bereits exklusiv am Assen-Wochenende berichtete, wurde der Vertrag mit dem britischen Team verlängert.



«Wir freuen uns, unsere neue Hospitality zu präsentieren», erklärte Shaun Muir. «Sie ist eine Ergänzung zu unserer erneuerten Vereinbarung mit BMW Motorrad Motorsport und unterstreicht, wie wir uns in dieses Projekt einbringen ebenso wie das Niveau, das wir im Einklang mit unseren Titelambitionen erreichen möchten.»

Eine unterhaltsame und sehenswerte Führung durch die Hospitality geben die Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark in einem YouTube-Video.