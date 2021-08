Most: Superbike-WM geht MotoGP aus dem Weg 02.08.2021 - 14:07 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Rennen der Superbike-WM und der MotoGP werden am Sonntag nicht kollidieren

Am kommenden Wochenende findet nicht nur die Superbike-WM 2021 in Most statt, sondern auch die MotoGP auf dem Red Bull Ring. Der Zeitplan der seriennahen Meisterschaft wurde daher angepasst.