Jonas Folger (BMW): «Kann mich nicht beklagen» 06.08.2021 - 17:19 Von Kay Hettich

© Donnyfoto.com Jonas Folger in Most

Nicht alles lief am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Most für Jonas Folger wie am Schnürchen. Trotz Platz 15 fühlt sich der BMW-Pilot für das restliche Wochenende gut vorbereitet.