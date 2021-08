Most, FP1: Toprak grandios, Marvin Fritz sensationell

Marvin Fritz in Most

Auf der für die meisten Superbike-WM-Piloten neuen Rennstrecke in Most gab es im FP1 erwartungsgemäß riesige Zeitunterschiede. Wildcard-Fahrer Marvin Fritz verblüffte mit seiner Yamaha in Endurance-Konfiguration alle.

Weil der Hubschrauber wegen Nebel verspätet im Autodrom Most ankam, musste der Zeitplan am Freitagmorgen geändert werden, die ersten freien Trainings des Yamaha-Cups und der Supersport-300-WM wurden auf den Nachmittag verschoben.



Auf das FP1 der Superbike-WM hatte dies keinen Einfluss, die erste 45-Minuten-Session begann planmäßig um 10.30 Uhr. Für viele Fahrer der höchsten Kategorie ist die Strecke Neuland, es gab keinen offiziellen Test vorab. Zum Beispiel Ducati-Werksfahrer Scott Redding nahm in Most vor wenigen Wochen an einem Track-Day teil, Michael van der Mark, Alvaro Bautista und andere fuhren schon auf der Strecke in Nordböhmen, doch das ist teilweise viele Jahre her.

Das Autodrom Most wurde zwischen 1978 und 1983 gebaut und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky. Eine Runde misst 4,219 km, die Strecke ist zwischen 12 und 14 Meter breit und verfügt über 21 Kurven, 9 links und 12 rechts. Die Superbike-WM gastiert zum ersten Mal dort – Most, zu deutsch Brüx, ist eine Industriestadt mit knapp 70.000 Einwohnern.

FP1 fand bei Sonnenschein statt, insgesamt sind die Aussichten für das Wochenende durchwachsen: Laut Vorhersage soll es an jedem Tag irgendwann mal regnen.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach 13 Minuten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) mit 1:34,151 min.



Zum Vergleich: Im Qualifying der IDM fuhr Marc Moser (Yamaha) Mitte Juni als Bester 1:34,284 min, für die schnellste Rennrunde sorgte Bastien Mackels (Yamaha) mit 1:34,596 min.

Die Zeiten purzelten anfänglich mit jeder Runde, Redding blieb nach 17 min als Erster unter 1:34 min. Zur Halbzeit führte der Engländer aus dem Aruba-Ducati-Team mit 1:33,663 min.



Sieben Minuten vor Schluss verbesserte Razgatlioglu die Bestzeit auf 1:33,022 min, an diese kam keiner auch nur annähernd heran. Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes (+0,600 sec) wurde Zweiter, Redding Dritter.

Marvin Fritz aus dem Yamaha Austria Racing Team ist mit Wildcard dabei und schlug sich mit der R1 in Endurance-Konfiguration erstaunlich. Zur Halbzeit beeindruckte der Mosbacher mit Platz 6, vier Minuten vor Schluss stürmte er auf Platz 3 nach vorne. Letztlich wurde der 28-Jährige sensationell Vierter!

Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) wurde Sechster, Tom Sykes brachte die beste BMW auf Rang 7 und Bautista ist als Achter schnellster Honda-Fahrer.

Jonas Folger aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM hat sich von seinem Sturz mit über 200 km/h in Assen gut erholt. Nach der ersten Viertelstunde lag der Schwindegger auf Platz 4, zur Halbzeit auf Rang 5, bis zum Ende fiel Jonas aber auf Rang 15 zurück.

Lucas Mahias fehlt in Tschechien mit gebrochenem Kahnbein in der rechten Hand, das Team Puccetti Kawasaki verzichtet auf einen Ersatz.



Bei Pedercini Kawasaki kommt nach dem Rauswurf von Samuele Cavalieri der Amerikaner Jayson Uribe zum Einsatz. Und MIE Honda tritt mit dem Italiener Alessandro Delbianco an, weil der symptomlose Tati Mercado nach einem positiven Corona-Test nicht fahren darf.