Ex-Honda-Pilot mutiert mit Yamaha zum Seriensieger

In der Superbike-WM konnte sich Jake Gagne mit der Honda Fireblade nicht in Szene setzen, heute dominiert er mit Yamaha die MotoAmerica nach Belieben. Mit seinen Leistungen empfiehlt er sich für höhere Aufgaben.

Als Jake Gagne eher überraschend die Red Bull Honda des im Mai 2017 tödlich verunglückten Nicky Hayden übernahm, hatte der heute 27-Jährige einen schweren Stand. Die Fußstapfen des MotoGP-Weltmeisters von 2006 konnte Gagne nicht ausfüllen, zudem war die CBR1000RR nicht konkurrenzfähig und die meisten Rennstrecken kannte er nicht. Als WM-17. kehrte Gagne nach der Saison 2018 in die MotoAmerica zurück und fährt seit 2020 für das Yamaha-Team Attack Performance.



Seinen ersten Sieg für Yamaha fuhr Gagne beim ersten Saisonmeeting der MotoAmerica 2021 in Road Atlanta im zweiten Lauf ein – es war der Beginn einer immer noch anhaltenden Siegesserie. 13 Rennen hat der Kalifornier bisher in Folge gewonnen, bei jedem Meeting gewann er außerdem das Qualifying. In der Meisterschaft liegt er mit 325 Punkten bereits 93 Punkte vor seinem Teamkollegen Matthew Scholtz auf Platz 2.

Gagne spielt seine Dominanz gerne herunter.



«Wir haben ein kleines Polster und es sieht einfach aus, aber es ist nicht einfach», sagte der Yamaha-Pilot. «Ein kleines Missgeschick und meine Verfolger können wieder dran sein. Ich weiß zwar, dass wir nur noch zwei Rennwochenende vor uns haben, aber es sind sechs Rennen. Sie wollen gewinnen, ich will gewinnen. Wir hatten in diesem Jahr wirklich Glück und haben viele Siege eingefahren – es ist ziemlich surreal.»



Tatsächlich müsste eine Katastrophe passieren, damit Gagne die MotoAmerica 2021 nicht gewinnt!

Durch seine Vergangenheit in der Superbike-WM, aber auch im Rookies-Cup (2009/2010) kennt Gagne mittlerweile viele europäische Rennstrecken und ist mit dem Leben auf dem alten Kontinent vertraut.



Sollte Garrett Gerloff von Yamaha wegen der Personalprobleme in der MotoGP dorthin verfrachtet werden, würde sich die Beförderung von Gagne als Nachfolger anbieten.