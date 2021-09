Entscheidend für SBK-Zukunft: Blaupause Argentinien

Viele Fragen bezüglich des Events in San Juan konnte Promoter Dorna inzwischen beantworten, der Superbike-Tross reist fix nach Argentinien. Die Veranstaltung dient als Vorlage für folgende Überseerennen.

Um ohne Quarantäne nach Argentinien einreisen zu dürfen war zuerst vorgesehen, dass sich die zirka 1100 «essenziellen Personen» im SBK-Fahrerlager nach Vorlage eines negativen Coronatests am Treffpunkt in Europa in eine Blase begeben und diese bis zur Rückkehr nicht mehr verlassen. Promoter Dorna wollte mit Charterflügen arbeiten und für die Hotelunterbringungen sowie die Shuttles zwischen den Hotels und der Rennstrecke sorgen. Es wäre eine organisatorische Mammutaufgabe gewesen, eine für alle Mitreisenden sehr kostspielige außerdem.

Touristen dürfen derzeit nur mit Sondervisum oder Sondergenehmigung nach Argentinien einreisen. Für den SBK-Tross wird eine Ausnahme gemacht, sollten die Einreisebestimmungen bis zum Event Mitte Oktober nicht ohnehin gelockert werden. Die Dorna muss genaue Listen führen, wer zum Tross gehört, und eng mit der Einreisebehörde zusammenarbeiten. Sämtliche Personen müssen zum Buenos Aires Ezeiza Airport fliegen, ein negativer PCR-Test vorab ist obligatorisch, für die Reiseplanung ist jeder selbst verantwortlich. Bei Einreise in Argentinien müssen sich sämtliche Personen einem Antigen-Test auf Covid-19 unterziehen, egal ob geimpft oder nicht. Sollte jemand positiv getestet werden, muss er in Buenos Aires auf eigene Kosten in ein Hotel in Quarantäne.

Sobald das Einreiseprozedere am Flughafen in Buenos Aires erledigt ist, dürfen sich die Fahrerlagermitglieder frei im Land bewegen, ohne Quarantäne oder zusätzliche Tests während der Verweildauer. Weil es vom Buenos Aires Airport nach San Juan mit dem Auto über 1100 km sind und es kaum Linienflüge gibt, bietet die Dorna verschiedene Charterflüge zum Preis von 235 US-Dollar (zirka 200 Euro) pro Person und Strecke an.

Nicht lösen lässt sich das Problem der Briten. Großbritannien hat Argentinien wie viele andere Länder als «rote Zone» deklariert. Das bedeutet, dass jeder Reiserückkehrer aus einem solchen Land für zehn Tage, auf eigene Kosten und in einem vorgeschriebenen Hotel in Quarantäne muss, freitesten ist nicht möglich. Das betrifft neben einigen Fahrern auch Teammitglieder etwa von BMW Motorrad und Pata Yamaha sowie einige Medienschaffende.

Diese Regelung lässt sich aber angenehmer gestalten. Kehrt ein Brite aus Argentinien zurück und macht anschließend zehn Tage Urlaub in einem Land, das nicht auf der roten Liste steht, kann er danach ohne Beschränkungen nach Großbritannien einreisen.

Geht der Event in Argentinien ohne größere Schwierigkeiten über die Bühne, hat die Dorna eine Blaupause für künftige Überseerennen. Mitte November soll das SBK-Finale in Indonesien stattfinden, Ende Februar der Saisonstart 2022 auf Phillip Island in Australien.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien