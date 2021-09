Jonas Folger mit Teamkollege: «Atmosphäre ist anders»

«Ein Teamkollege ist immer gut, für BMW wäre es auch gut, wenn noch ein Fahrer dabei wäre», sagt Jonas Folger zu der Idee, Tom Sykes in der Superbike-WM 2022 bei Bonovo MGM fahren zu lassen.

Kommendes Wochenende finden in Magny-Cours weitere Gespräche zwischen Bonovo-Chef Jürgen Röder und BMW Motorsport Direktor Marc Bongers statt. Röder würde sein Team für 2022 gerne auf zwei Piloten aufstocken und kann sich gut vorstellen, Tom Sykes an der Seite von Jonas Folger fahren zu lassen. Der Engländer verliert seinen Platz bei Shaun Muir Racing für die nächste Saison an den von Ducati kommenden Scott Redding.

Damit es zum Team Folger/Sykes kommt, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden.



«Sollte ich einige meiner Leute mitnehmen können, wenn ich wieder einen Werksvertrag bekomme und weiterhin Werksunterstützung habe, dann wäre ein solches Angebot interessant», hielt Sykes fest.



«Wir stehen einem zweiten Fahrer offen gegenüber», betont Röder. «Dadurch entstehen aber einige Kosten mehr. Wie das monetär mit BMW gehandhabt wird, müssen wir noch verhandeln.»

«Redding bei BMW ist cool», grinste Folger beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Dass fahrerisch etwas anderes hineinkommt – ich gespannt, was er macht.»



Würde Folger Sykes als Teamkollege etwas bringen? «Ja, ein Teamkollege ist immer gut», unterstrich der Bayer. «Auch für BMW wäre es gut, wenn noch ein Fahrer dabei wäre. Dann hätte BMW mehr Daten und auch unser Team. Ich versuche jetzt auch zu beißen, auch wenn van der Mark und Sykes im Moment außer Reichweite sind. Wenn der Teamkollege schneller ist, dann hängt man sich an den und der zieht einen ein bisschen mit. Die Atmosphäre ist anders, wenn er in der gleichen Box ist und du ihn neben dir siehst. Es ist etwas anderes, wenn er wirklich dein Teamkollege ist, wie wenn er in der Box nebenan steht und für ein anderes Team fährt.»

Natürlich wurde Sykes von BMW durch die Verpflichtung von Redding gekrängt und verärgert. Und ob diese Entscheidung zu mehr sportlichem Erfolg führt, sehen wir nächstes Jahr. Tom wird trotzdem intensiv darüber nachdenken, für Bonovo zu fahren. Denn finanziell könnte ihm nur noch das Honda-Werksteam ein ähnlich reizvolles Angebot wie BMW unterbreiten. Dort stehen beide Plätze zur Vergabe: Alvaro Bautista kehrt nach zwei erfolglosen Jahren zu Aruba Ducati zurück, und ob Leon Haslams Vertrag verlängert wird, ist offen.