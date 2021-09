Kleiner Trost für Jonas Folger: Zweimal WM-Punkte

Die Rückstände auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) waren in beiden Rennen riesig, aber wenigstens schaffte es Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW in Jerez jeweils in die Punkte.

Sein selbst gestecktes Ziel, es in den Rennen der Superbike-WM in die Top-10 zu schaffen, hat Jonas Folger auch in Jerez verfehlt. Aber nach Navarra ist es ihm mit der BMW M1000RR erst zum zweiten Mal in dieser Saison gelungen, in beiden Hauptrennen Punkte zu holen. In Andalusien wurden es die Plätze 14 und 13, der Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) war mit 30,6 und 27,7 sec aber erneut riesig.

«Bis auf die ersten Runden mit dem neuen Reifen war ich zufrieden mit den Rennen», erzählte Folger beim Treffen mit SPEEDWEEK.com hinter der Bonovo-Box. «Mit neuem Reifen haben wir zu viel Grip, dann kriege ich den Reifen von Kurvenmitte bis -ausgang nicht kontrolliert ans Limit. Als der Reifen nach fünf Runden angefahren war, konnte ich einen Rhythmus aufbauen und einigermaßen kämpfen. Ich bin an Haslam und Laverty hingefahren, es war ein schönes Gefühl, mal wieder an Leute hinzufahren.»

Ohne den krankgeschriebenen Tom Sykes (Gehirnerschütterung) tat sich BMW in Jerez sehr schwer. Michael van der Mark sorgte mit den Positionen 7 und 8 für die besten Ergebnisse, verlor aber auch in beiden Rennen um die 12 sec zur Spitze.



«So wie wir Fortschritte erzielt haben, war das unser bestes Wochenende», hielt Folger fest. «Schämen tun wir uns nicht, es war schön zu sehen, dass wir vorwärtskamen. Aber BMW tat sich schwer. Wenn van der Mark als Nummer 1 nur Achter wird, dann ist das ein Zeichen, dass das Motorrad Verbesserungsbedarf hat. Aber alle arbeiten hart. Was dann nächstes Jahr passiert, wird sich zeigen.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,225 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,791 4. Andrea Locatelli Yamaha + 3,227 5. Alvaro Bautista Honda + 8,652 6. Loris Baz Ducati + 10,414 7. Michael vd Mark BMW + 12,294 8. Axel Bassani Ducati + 12,384 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,478 10. Garrett Gerloff Yamaha + 15,594 11. Leon Haslam Honda + 24,783 12. Eugene Laverty BMW + 26,917 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,252 14. Jonas Folger BMW + 30,594 15. Christophe Ponsson Yamaha + 31,317

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,113 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 4,247 4. Andrea Locatelli Yamaha + 5,172 5. Jonathan Rea Kawasaki + 6,339 6. Axel Bassani Ducati + 7,780 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,035 8. Michael vd Mark BMW + 11,993 9. Loris Baz Ducati + 12,311 10. Garrett Gerloff Yamaha + 16,651 11. Eugene Laverty BMW + 27,224 12. Leon Haslam Honda + 27,266 13. Jonas Folger BMW + 27,713 14. Samuele Cavalieri Ducati + 33,438 15. Leandro Mercado Honda + 46,941