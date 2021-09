Team nimmt Mahias die Entscheidung ab: Saison beendet 25.09.2021 - 13:27 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Nicht fit: Lucas Mahias

Seit der Superbike-WM in Assen Ende Juli laboriert Lucas Mahias an einer Kahnbeinverletzung in der linken Hand. In Jerez hat sein Team Puccetti Kawasaki die Notbremse gezogen und ihm eine längere Pause verordnet.