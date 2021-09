Jerez, Lauf 1: Razgatlioglu bezwingt Rea erneut

Im ersten Superbike-Lauf in Jerez sahen wir einen spannenden Kampf zwischen Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea, den der Yamaha-Pilot in der Schlussphase für sich entschied. Loris Baz stark. Jonas Folger in den Punkten.

Nach dem tragischen Tod von Dean Berta Vinales im Rennen der Supersport-WM 300 wurden die Samstagsrennen der Supersport- und Superbike-WM abgesagt. Einen Tag später müssen und werden sich die Piloten der seriennahen Weltmeisterschaft wieder auf ihren Job konzentrieren, denn der Sonntag wird wie geplant duchgezogen.



Doch nicht jeder Teilnehmer wollte einfach so zur Tagesordnung übergehen: Neben Superbike-Pilot Isaac Vinales, ein Cousin des Verstorbenen, kündigte auch Michael Fabrizio an, aus Respekt vor der Familie von Vinales-Familie auf eine Teilnahme am Supersport-Rennen zu verzichten.

Aus der ersten Startreihe gingen WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Alex Lowes und Weltmeister Jonathan Rea (beide Kawasaki) in den ersten Lauf. Vorne dabei auch die Ducati-Piloten Scott Redding und Michael Rinaldi in Reihe 2. Für Honda holte Leon Haslam die achte Startposition heraus.



BMW nur außerhalb der Top-10: Werkspilot Michael van der Mark auf Startplatz 13, Jonas Folger (Bonovo MGM) als 14. Gaststarter Marvin Fritz qualifizierte sich mit der Yamaha R1 in Endurance-Konfiguration auf der 19. Startposition.



Die Temperaturen bei Start in den ersten Lauf um 11 Uhr waren mit 27 Grad eher kühl, was grundsätzlich Kawasaki-Ass Jonathan Rea entgegenkam. Aus der ersten Reihe setzte nur Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf den klebrigen SCX-Reifen.

Von der ersten Runde an lief das Rennen auf einen Fight zwischen WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) hinaus. Die meiste Zeit führte der Nordire das Rennen an, doch der Yamaha-Pilot war stets in Schlagdistanz zum Titelverteidiger. In Runde 14 (von 20) holte sich Razgatlioglu die Führung und gab sie bis zum Zielstrich nicht mehr her. Rea wurde Zweiter.



Um den letzten Platz auf dem Podium entstand in den letzten Runden am Kampf zwischen Andrea Locatelli (Yamaha) und Scott Redding (Ducati), den der Engländer in der letzten Runde für sich entschied.



Die beste Honda brachte Álvaro Bautista auf Platz 5 ins Ziel. In der ersten Rennhälfte kämpfte auch Teamkollege Leon Haslam vorne mit, doch der Engländer wurde bis auf Platz 11 durchgereicht.

Ein feines Rennen fuhr Davies-Ersatz Chaz Davies. Der Franzose hatte einen schlechten Start und fiel aus den Top-10, doch mit schnellen Runden machte der Ducati-Pilot Position um Position gut und wurde guter Sechster.



Zeitweise auf Platz 6 liegend bekam Michael van der Mark als bester BMW-Pilot im letzten Renndrittel Probleme und kreuzte als Siebter die Ziellinie. Punkte gab es auch für Sykes-Ersatz Eugene Laverty als Zwölfter und Jonas Folger (Bonovo MGM) auf Platz 14.



Gaststarter Marvin Fritz (Yamaha) kam als 16. ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea, Rinaldi und Lowes. Haslam auf 7, van der Mark 12, Folger 17.

Runde 1: Rea attackiert Razgatlioglu und geht im letzten Sektor in Führung. Locatelli Dritter, dann Rinaldi, Redding, Haslam und Bautista. Van der Mark auf der neunten Position.Folger 17, Fritz 20.

Runde 2: Rea und Razgatlioglu 0,6 sec vor Locatelli und 1,5 sec vor Redding. Van der Mark auf 8, Lowes nur noch Zehnter.

Runde 3: Rea schnellste Rennrunde in 1:39,837 min und 0,4 sec vor Razgatlioglu.

Runde 4: Schnellster Mann auf der Strecke ist Redding (4.), doch er kommt Locatelli (3.) nur langsam näher.

Runde 5: Sturz Rinaldi. Bautista vorbei an Haslam auf Platz 5. Van der Mark Siebter.

Runde 6: Van der Mark macht kurzen Prozess mit Haslam und ist neuer Sechster. Baz Achter. Folger in den Punkten. Sturz Cavalieri.

Runde 7: Razgatlioglu will Rea ausbremsen, ist aber zu spät und es kommt zur Berührung – beide bleiben sitzen. Rea, Razgatliogu, Locatelli und Redding jetzt wieder innerhalb ,07 sec.

Runde 8: Rea will einen Abstand herausfahren und fährt 0,2 sec schneller als Razgatlioglu. Van der Mark (6.) am Hinterrad von Bautista (5.).

Runde 9: Rea 0,6 sec vor Razgatlioglu und 1,2 vor Locatelli. Redding (+ 2 sec) kann den Speed der Spitze offenbar nicht mitgehen. Bassani vorbei an Haslam auf Platz 8.

Runde 10: Haslam (9.) verliert eine weitere Position an Lowes (10.). Folger (15.) an Ponsson im Nacken.

Runde 11: Rea und Razgatlioglu schenken sich nichts, der Abstand ändert sich marginal.

Runde 12: Razgatlioglu nur 0,2 sec hinter Rea. Bautista (5.) hat sich von van der Mark (6.) abgesetzt. Haslam nur noch Elfter.

Runde 13: Mercado fällt aus. Folger verliert Platz 14 aber sofort an Ponsson.

Runde 14: Razgatlioglu schnappt sich am Ende der Geraden die Führung. Folger 15, Fritz 16.

Runde 15: Rea (2.) bleibt an Razgatlioglu (1.) dran. Locatelli (3.) 2,1 sec zurück. Baz vorbei an van der Mark auf Platz 6 – starkes Rennen des Franzosen.

Runde 16: Razgatlioglu 0,8 sec vor Rea und 2,3 vor Locatelli.

Runde 17: Redding (4.) kommt Locatelli (3.) näher. Bautista sicher auf Platz 5. Baz, van der Mark und Bassani kämpfen um Platz 6.

Runde 18: Rea lässt nicht locker, ist aber nicht in Schlagdistanz. Folger überholt Ponsson und ist 14.

Runde 19: Razgatlioglu 0,9 sec vor Rea – das lässt sich der Türke nicht mehr nehmen.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Rea. Redding schnappt sich in der letzten Runde Locatelli und wird Dritter. Van der Mark Siebter. Folger holt als 14. Punkte.

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,225 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,791 4. Andrea Locatelli Yamaha + 3,227 5. Alvaro Bautista Honda + 8,652 6. Loris Baz Ducati + 10,414 7. Michael vd Mark BMW + 12,294 8. Axel Bassani Ducati + 12,384 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,478 10. Garrett Gerloff Yamaha + 15,594 11. Leon Haslam Honda + 24,783 12. Eugene Laverty BMW + 26,917 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,252 14. Jonas Folger BMW + 30,594 15. Christophe Ponsson Yamaha + 31,317 16. Marvin Fritz Yamaha + 35,902 17. Loris Cresson Kawasaki + 48,269 18. Andrea Mantovani Kawasaki + 49,932 19. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Leandro Mercado Honda Out Samuele Cavalieri Ducati Out Michael Rinaldi Ducati