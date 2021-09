Marvin Fritz nach Gaststart: «Hatte Pace von Gerloff»

Mit zwei 16. Plätzen verpasste Marvin Fritz bei seinem Gaststart im Rahmen der Superbike-WM 2021 in Jerez zwar die Punkteränge, der Yamaha-Pilot aus der Endurance-WM präsentierte sich dennoch ausgezeichnet.

Nach Most absolvierte Marvin Fritz in Jerez seinen zweiten Gaststart in der Superbike-WM 2021. In Tschechien fuhr der Deutsche im ersten Lauf als Zehnter sein bestes Ergebnis ein, doch ein solches Finish durfte man vom Endurance-Piloten auf der spanischen Piste nicht erwarten – es wurden zwei 16. Plätze, knapp an den Punkterängen vorbei.



«Im Grunde bin ich happy mit dem Wochenende, auch wenn ich mir hinsichtlich der Platzierung etwas mehr erhofft habe», gab Fritz im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Man muss aber bedenken, dass die Stammfahrer hier im Winter mehrfach testen und sie in den letzten fünf Wochen drei Rennen hatten, also voll drin sind, und ich mich zuerst an die Pirelli gewöhnen musste. Vor dem Hintergrund haben wir keinen schlechten Job gemacht und ins ordentlich präsentiert. Die Rundenzeiten passten auch – im zweiten Rennen hatte ich die Pace vom Gerloff.»

Im zweiten Rennen war sogar mehr drin. Der 28-Jährige kämpfte in einer Gruppe um Platz 11, als er mit seiner Yamaha R1 im Endurance-Trimm stürzte.



«Im zweiten Rennen hatte ich mich zweimal am Jonas vorbeigekämpft, aber er konnte mich auf der Geraden immer wieder zurück überholen. Die Gruppe mit Laverty und Nozane war schon ein wenig weg, ein paar Runden später war ich aber wieder dran», schilderte der Yamaha-Pilot. «Während der Fahrt hatte ich die Motorbremse reduziert, weil das Hinterrad beim Reinfahren in Kurven blockierte und ich deswegen mehrfach die Linie verpasste. Ich fühlte mich dann in der Gruppe ziemlich gut und bin schnellere Zeiten als im ersten Rennen gefahren, obwohl die Bedingungen am Vormittag besser waren.»

«Leider ist mir dann in der zweiten Kurve in Runde 8 das Vorderrad eingeklappt. Ich habe die Kupplung gezogen, das Motorrad aufgehoben und gleich weitergefahren – das hat mich 15 sec gekostet», ärgerte sich Fritz. «Das war schade, weil ohne den Sturz Platz 11 oder 12 möglich gewesen wäre. Im ersten Lauf hatte ich nicht die Pace und habe auch am Start viel verloren.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,225 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,791 4. Andrea Locatelli Yamaha + 3,227 5. Alvaro Bautista Honda + 8,652 6. Loris Baz Ducati + 10,414 7. Michael vd Mark BMW + 12,294 8. Axel Bassani Ducati + 12,384 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,478 10. Garrett Gerloff Yamaha + 15,594 11. Leon Haslam Honda + 24,783 12. Eugene Laverty BMW + 26,917 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,252 14. Jonas Folger BMW + 30,594 15. Christophe Ponsson Yamaha + 31,317

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,113 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 4,247 4. Andrea Locatelli Yamaha + 5,172 5. Jonathan Rea Kawasaki + 6,339 6. Axel Bassani Ducati + 7,780 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,035 8. Michael vd Mark BMW + 11,993 9. Loris Baz Ducati + 12,311 10. Garrett Gerloff Yamaha + 16,651 11. Eugene Laverty BMW + 27,224 12. Leon Haslam Honda + 27,266 13. Jonas Folger BMW + 27,713 14. Samuele Cavalieri Ducati + 33,438 15. Leandro Mercado Honda + 46,941