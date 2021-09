Sieger Toprak Razgatlioglu: «Kein gutes Wochenende»

Mit zwei Siegen lieferte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu beim Superbike-Meeting in Jerez eine weitere perfekte Leistung ab. Trotz ausgebauter WM-Führung hat der Yamaha-Pilot gemischte Gefühle.

Das Meeting der Superbike-WM 2021 in Jerez sorgte zwar noch kein Vorentscheidung im Titelrennen, doch der Vorteil liegt nun sehr klar bei Toprak Razgatlioglu. Der Yamaha-Pilot beendete jede wichtige Session auf Platz 1: In der Superpole und auch in beiden Superbike-Läufen. Mit 20 Punkten führt der talentierte Türke nun relativ deutlich vor Titelverteidiger Jonathan Rea (Kawasaki) die Gesamtwertung an.



«Das war dennoch kein gutes Wochenende – am Samstag waren wir alle aus bekannte Gründen am Boden zerstört», erinnerte Razgatlioglu an den tödlichen Unfall von Dean Berta Vinales im ersten Rennen der Supersport-WM 300. «Unser Sport ist leider manchmal so, wir müssen dennoch unseren Job erledigen. Ich gab mein bestes und bekam zwei Siege. Das hat mich gefreut, weil ich damit in dieser Saison bereits zehn Siege erreicht habe. Jetzt will ich noch mehr davon – einfach nur so für mich selbst.»

Dass der 24-Jährige so dominant sein würde, ahnte man in den freien Trainings noch nicht.



«Unser Bike war am Freitag nicht sehr gut und ich fühlte mich nicht sehr gut, aber mein Team hat über Nacht großartig gearbeitet und am Samstag lief es sofort besser», lobte der WM-Leader, der dafür gesundheitlich etwas angeschlagen war. «Am Samstag war es noch ok, aber jetzt fühle mich etwas krank, meine Stimme ist auch nicht normal. Es reichte aus und ich hatte auch keine Probleme, die Rennen durchzustehen.»

An seiner Taktik will Razgatlioglu vorerst festhalten: Kein Taktieren, er fährt auf Sieg.



«Ich schaue immer noch nicht auf den WM-Stand», versichert der Yamaha-Werkspilot. «Ich weiß noch nicht einmal genau, wie viele Punkte ich Vorsprung habe. Natürlich habe ich mitbekommen, dass Johnny im zweiten Rennen nur Fünfter wurde. Dennoch beschäftige ich mich damit nicht.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,225 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,791 4. Andrea Locatelli Yamaha + 3,227 5. Alvaro Bautista Honda + 8,652 6. Loris Baz Ducati + 10,414 7. Michael vd Mark BMW + 12,294 8. Axel Bassani Ducati + 12,384 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,478 10. Garrett Gerloff Yamaha + 15,594 11. Leon Haslam Honda + 24,783 12. Eugene Laverty BMW + 26,917 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,252 14. Jonas Folger BMW + 30,594 15. Christophe Ponsson Yamaha + 31,317

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,113 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 4,247 4. Andrea Locatelli Yamaha + 5,172 5. Jonathan Rea Kawasaki + 6,339 6. Axel Bassani Ducati + 7,780 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,035 8. Michael vd Mark BMW + 11,993 9. Loris Baz Ducati + 12,311 10. Garrett Gerloff Yamaha + 16,651 11. Eugene Laverty BMW + 27,224 12. Leon Haslam Honda + 27,266 13. Jonas Folger BMW + 27,713 14. Samuele Cavalieri Ducati + 33,438 15. Leandro Mercado Honda + 46,941