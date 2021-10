SBK-WM in San Juan: ServusTV überträgt ab 19:10 Uhr

Am späten Nachmittag in Mitteleuropa geht es in Argentinien los

Beim Meeting der seriennahen Weltmeisterschaft in San Juan Villicum können wichtige Entscheidungen fallen. Wie und wo man die Rennen der Supersport- und Superbike-WM sehen kann.

Durch die Zeitverschiebung zu Argentinien von fünf Stunden finden die beiden Rennen der Superbike-WM hierzulande am frühen Abend statt. ServusTV ist an beiden Renntagen live und in HD auf Sendung und wiederholt jeweils vor dem Rennen die Superpole respektive das Superpole-Race.



Eurosport 2 überträgt nur am Sonntag live und zeigt jeweils das zweite Rennen der Supersport- und Superbike-WM. Am Samstag werden Wiederholungen angeboten.

Wer mehr live sehen möchte, ist auf Streaming-Dienste angewiesen. Das einzige kostenlose Angebot bietet die Website von ServusTV, wo alle wichtigen Session im Livestream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.



Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 9,99 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.