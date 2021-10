Fix: Bonovo BMW 2022 mit Eugene Laverty und Loris Baz 16.10.2021 - 18:50 Von Ivo Schützbach

In der Superbike-WM 2022 werden wir vier BMW-Werksfahrer in den zwei Teams Shaun Muir Racing und Bonovo MGM sehen. So soll mit der M1000RR der Anschluss an die Spitze gelingen.