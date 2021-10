BMW und Honda unter Druck: Shakedown vor dem Winter?

Die Superbike-WM 2021 endet am dritten November-Wochenende in Indonesien ungewöhnlich spät. Das stellt die Teams mit den Wintertests vor eine gehörige Herausforderung.

Wenn Fahrer nach der Saison den Hersteller wechseln, ist es enorm wichtig, möglichst schnell mit der neuen Maschine zu testen, damit die Teams Daten haben und während der Winterpause arbeiten können.



Offiziell herrscht lediglich vom 21. Dezember bis 4. Januar Testverbot. Doch wegen der Witterungsbedingungen in Südeuropa dreht sich im Dezember und bis Mitte Januar in der Regel kein Rad.

Dieses Jahr haben wir die besondere Situation, dass das Saisonfinale erst am dritten November-Wochenende stattfindet, so spät wie normal nie. Bis die Motorräder von Indonesien wieder in Europa sind, ist es Anfang Dezember.

Aus diesem Grund reisen Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi und sein nächstjähriger Teamkollege Alvaro Bautista mit dem ersten Flieger von Lombok nach Hause, um in der letzten November-Woche in Jerez zu testen. Für Ducati ist das möglich, weil der Hersteller aus Bologna ein Testteam unterhält und dieses vorab nach Andalusien schicken kann. Die Aussagen von Bautista sind elementar wichtig, um dem Spanier für den ersten Test im neuen Jahr, voraussichtlich Ende Januar, eine bestmögliche V4R hinstellen zu können.

Ein solcher Test wäre auch für Honda wichtig, denn mit den Spaniern Iker Lecuona und Xavier Vierge kommen zwei neue Fahrer an Bord, die über keinerlei Superbike-Erfahrung verfügen und auch die Pirelli-Reifen nicht kennen. Doch laut Teammanager Leon Camier sind alle in Frage kommenden Rennstrecken bis Mitte Dezember ausgebucht. Zu mehr als einem kurzen Shakedown wird es Stand heute nicht reichen.

BMW wird mit Scott Redding und Loris Baz ebenfalls zwei neue Fahrer haben, für die ein Shakedown mit der M1000RR ebenfalls enorm wichtig wäre. «Wenn du das Motorrad wechselst ist es gut, zumindest einige Runden zu fahren und ein erstes Gefühl zu bekommen», weiß Michael van der Mark, der nach Saison 2020 von Yamaha zu BMW ging. «Für Bautista ist es kein neues Motorrad, er fuhr das schon ein Jahr. Für Scott wäre es schön, wenn er aufs Motorrad kommt – und wenn es nur für einen Tag ist.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Öttl? Caricasulo? Mackenzie?



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Mercado? Mackenzie? Syahrin?



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo MGM BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Öttl? Cresson?



Outdo Pedercini Kawasaki: Cresson?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = Offiziell bestätigt