Honda-Werksteam 2022: Wieso die Bestätigung dauert

Die Honda Racing Corporation wird in der Superbike-WM 2022 mit dem jüngsten Fahrerduo antreten. Weshalb Iker Lecuona (21) und Xavier Vierge (24) noch nicht bestätigt wurden.

Die Spatzen pfeifen es seit Wochen von den Dächern: Das Honda-Werksteam wird in der Superbike-WM 2022 auf die beiden jungen Spanier Iker Lecuona (21) und Xavier Vierge (24) setzen.



Das wurde klar, als etablierte Fahrer wie Tom Sykes, Chaz Davies, Leon Haslam, aber auch am Aufstieg Interessierte wie die Supersport-WM-Piloten Domi Aegerter und Philipp Öttl, eine Absage erhielten. Spätestens seit Portimao Anfang Oktober warten wir auf die offizielle Verkündung.

«Honda wartet aus Respekt vor Leon Haslam», war in Argentinien am vergangenen Wochenende im Team HRC zu hören. «Die Japaner handhaben das so, sie sind sehr zurückhaltend.»



Die Zukunft des Engländers ist ungewiss, er wird in die Britische Meisterschaft zurückkehren. Bautista hat einen Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Team Aruba.it Ducati unterschrieben, mit dem er 2019 Vizeweltmeister wurde.

Mit Leon Haslam (38) und Alvaro Bautista (36) stellt Honda dieses Jahr das Werksteam mit den ältesten Fahrern. Das jüngste hat Yamaha mit Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli, die 25 Jahre alt sind.



Mit Lecuona und Vierge nimmt Honda nicht nur eine drastische Verjüngungskur vor, sondern setzt auch auf zwei, die noch nie ein Superbike fuhren, die Pirelli-Reifen und auch einige Strecken nicht kennen. Beide sind seit vielen Jahren auf Prototypen unterwegs.

Lecuona ist seit 2016 im Grand-Prix-Paddock. Zuerst fuhr er vier Jahre in der Moto2-Klasse, 2020 und dieses Jahr ist er beim MotoGP-Team Tech 3 KTM unter Vertrag. Seine Statistik beeindruckt wenig: In bislang 82 Grands Prix schaffte er es nur zweimal aufs Podium: als Zweiter und Dritter in der Moto2-WM. Eine Weltmeisterschaft beendete er nie besser als auf dem zwölften Platz, 2018 und 2019 in Moto2. Dass der 21-Jährige über Talent mit großen Bikes verfügt, beweist er in diesem Jahr: Dreimal preschte er auf der KTM RC16 in die Top-10 und brillierte als Sechster im Nassen auf dem Red Bull Ring und als Siebter im Trockenen in Silverstone.

Vierge fährt seit 2015 in der Moto2-WM, holte vier Podestplätze, aber keinen Sieg. Sein bestes Ergebnis in der laufenden Saison eroberte er als Dritter auf seiner Heimstrecke in Barcelona, in der Gesamtwertung liegt der 24-Jährige auf Rang 10. Das ist auch seine bislang beste Platzierung in der Weltmeisterschaft.

Den letzten Sieg holte Nicky Hayden für Honda in der Superbike-WM am 15. Mai 2016 im Regen von Sepang. Und seit dem 6. Juli 2014 (Johnny Rea in Portimao) triumphierte der japanische Hersteller nicht mehr im Trockenen.

Honda gewann in der Superbike-WM erst sechsmal den Titel, die allesamt lange her sind: Mit Fred Merkel (1988, 1989), John Kocinski (1997), Colin Edwards (2000, 2002) und James Toseland (2007).

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Öttl? Caricasulo? Mackenzie?



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Mackenzie? Syahrin?



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo MGM BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Öttl? Cresson?



Outdo Pedercini Kawasaki: Cresson?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt