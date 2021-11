Warum sich Go Eleven für Philipp Öttl entschieden hat

Philipp Öttl tritt bei Go Eleven die Nachfolge von Chaz Davies an

Um die für die Superbike-WM 2022 freie Ducati Panigale V4R im Team Go Eleven gab es mehrere Bewerber. Philipp Öttl hat die Verantwortlichen davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist.

Durch den Rücktritt von Chaz Davies nach Ende der Superbike-WM 2021 war frühzeitig klar, dass Go Eleven einen neuen Piloten benötigte. Interessenten, gab es reichlich, denn der Platz im italienischen Team mit der konkurrenzfähigen Ducati Panigale V4R war begehrt. In die engere Auswahl von Teammanager Denis Sacchetti war der Britische Superbike-Champion Tarren Mackenzie, Federico Caricasulo sowie Philipp Öttl.

Seit Dienstag ist offiziell: Der 25-jährige Deutsche bekam den Zuschlag, obwohl er als einziger der drei Bewerber über keine Superbike-Erfahrung verfügte.



«Philipp hat sich in den letzten beiden Saisons in der Supersport-WM sehr gut geschlagen; er ist jung und hat bereits Erfahrung in der Moto2 und Moto3, außerdem hat er bei mir, als er ihn persönlich getroffen habe, einen hervorragende Eindruck hinterlassen», erklärte Teammanager Dennis Sacchetti. «Er ist ein sehr zielstrebiger Fahrer und hat eine gute Arbeitsmethode, die er sicherlich von seinem Vater Peter, einem früheren Rennfahrer, weitergegeben bekommen hat. Das ist sicherlich ein Mehrwert, der uns und ihm helfen wird.»

Go Eleven hatte in der Saison 2020 mit dem jungen Michael Rinaldi gute Erfahrungen gemacht. Der Italiener wurde bester Kundenpilot und sorgte in Aragón für den ersten Laufsieg.



«Dieses Projekt spornt uns an, für beide Seiten ist es eine großartige Herausforderung – schön und spannend. Ich kann es kaum erwarten, Philipp auf unserer V4RS zu sehen und mit ihm zu arbeiten», ergänzte der erst 35-jährige Teammanager. «Bei Go Eleven freut sich jeder, ihn bei uns zu haben. Er spiegelt unsere Philosophie wider, an junge Piloten zu glauben und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in der Hauptkategorie zu präsentieren.»

Das letzte Wort bei der Verpflichtung von Öttl hatte Teambesitzer Giovanni Ramello.



«Ich habe die Leistungen von Öttl verfolgt, seit er in die Supersport-WM wechselte. Er hat mich bei vielen Gelegenheiten positiv beeindruckt für den Mut, seine Fahrweise und die starke Konkurrenz, die er mit einem Motorrad zeigte, das nicht auf dem Niveau der Konkurrenten ist», sagte der Unternehmer. «Wir wiederum werden alles daran setzen, die Performance unseres Bikes hoch zu halten und unser Können unter Beweis zu stellen. Wir müssen die Rennen aber mit dem Geist von Go Eleven fahren: professionell, aber auch mit Spaß. Ich bin überzeugt, dass Öttl ohne besonderen Druck, die Früchte des großen Erfahrungsschatzes ernten, den er über die Jahre gesammelt hat.»