Dominique Aegerter: SBK-WM 2023 mit Ten Kate Yamaha

Die nächsten zwei Jahre wird Dominique Aegerter mit Ten Kate Yamaha in der seriennahen Weltmeisterschaft verbringen. Wenn alles nach Plan läuft, sehen wir den Schweizer in der Superbike-WM 2023.

Mit der Unterschrift unter den Vertrag mit dem niederländischen Team Ten Kate hat Dominique Aegerter eine starke Perspektive für die kommenden zwei Jahre. Als Titelverteidiger tritt er mit seiner bewährten Truppe 2022 zunächst erneut mit einer Yamaha R6 in der Supersport-WM an.



«Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft war es mir ein großes Anliegen, meine Karriere mit der Mannschaft fortzusetzen, mit der ich dieses Jahr sehr viele schöne Erfolge feiern durfte», erklärte der Supersport-Weltmeister. «Mit der Vertragsunterschrift freue ich mich aber auch schon auf die nächste Saison. Ich bin unheimlich froh, dass es mit der gleichen Crew weitergeht. Wir haben uns prächtig aufeinander eingespielt und haben viele wertvolle Daten gesammelt.»

Doch in der mittleren Kategorie sind 2022 auch Motorräder wie die Ducati 955 V2, MV Agusta F3 800 oder die Triumph Street Triple 765 erlaubt. Die Yamaha R6 dient dabei als Basis zur Ermittlung einer Balanceregel. Für Aegerter kann es in seiner zweiten Supersport-Saison nur ein Ziel geben.



«Jede neue Meisterschaft ist eine neue Herausforderung. Das Ziel ist ganz klar, wir wollen den Titel auf jeden Fall erfolgreich verteidigen», hielt der Rohrbacher fest. «Meine persönliche Zielsetzung ist aber in jedem Rennen, um das Podium zu kämpfen, wenn nicht sogar um den Sieg. Dafür werden wir immer alles geben. Ich werde mich in den Wintermonaten bestmöglich vorbereiten, um dieses Vertrauen mit nicht weniger Top-Ergebnissen wie dieses Jahr und der angestrebten Titelverteidigung zurückzuzahlen.»

Im zweiten Jahr ist der Aufstieg in die Superbike-WM vorgesehen. Ein weiterer WM-Titel würde sicher dabei helfen, die dafür erforderlichen Sponsoren zu überzeugen.



«Ich bin sehr erleichtert, dass ein hochprofessionelles Team wie Ten Kate mir weiterhin vertraut. Das Ziel darüber hinaus ist der Aufstieg mit Ten Kate mit einem werksunterstützten Motorrad in die Superbike-WM», kündigte der 31-Jährige an. «Ich fühle mich bei ihnen wie zu Hause. Das gibt mir sehr viel Vertrauen, was es braucht, um auf der Rennstrecke erfolgreich zu sein. Ich freue mich schon auf das Wiedersehen mit dem gesamten Team, wenn wir mit den Hausaufgaben für 2022 beginnen.»