Leon Haslam (Honda) vor SBK-Abschied: Er ist bereit

Die Superbike-Karriere von Leon Haslam endet mit dem Saisonfinale auf dem neuen Mandalika Street Circuit. Zwei Wochen fühlt der Honda-Werkspilot nach erfolgreicher Schulter-OP dafür bereit.

313 Rennen hat Leon Haslam bislang in der Superbike-WM bestritten und ist damit der Fahrer mit den viertmeisten Rennstarts. Aktuell gleichauf mit Noriyuki Haga. Öfters angetreten sind nur Troy Corser (377), Tom Sykes (347) und Jonathan Rea (339).



Kein anderer Fahrer hat die Superbike-WM über einen so langen Zeitraum bestritten, wie der 38-Jährige. Zwischen 2003 bis heute nahm der Engländer in 16 Saisons an mindestens einem Meeting teil. Auf Ducati, Honda, Suzuki, BMW, Aprilia und Kawasaki eroberte 45 Podestplätze, darunter fünf Siege. 2010 wurde er auf Suzuki Vizeweltmeister.

Am dritten November-Wochenende geht Haslams WM-Karriere in Indonesien zu Ende, dann wird er sein letztes Rennen für das Honda-Werksteam bestreiten. Vorausgesetzt, er ist nach seiner Operation am 21. Oktober in Barcelona an der Bizepssehne im rechten Arm wieder fit. Und davon geht Haslam auf.



Übrigens: Am selben Tag und im selben Krankenhaus wurde Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes wegen des berüchtigten Kompartmentsyndroms am rechten Unterarm operiert.

Bei einer Nachkontrolle vor wenigen Tagen erhielt er von seinem Operateur Dr. Fernando Santana grünes Licht.



«Ich kann es kaum erwarten, die Schulter in zwei Wochen in der Superbike-WM einem Härtetest zu unterziehen. Ein großer Dank an Dr. Santana, dass er mich von diesem Problem befreit hat», sagte Haslam.